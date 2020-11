"Jouluevankeliumi on suoraan sanottuna pilattu" – Opetuslapsesta tuli oppilas, helisevästä symbaalista pamahtava pelti: Annika Tiitto arvostelee kolumnissaan Raamatun uutta käännöstä

Aion nyt puhua hetken Raamatusta. Tuosta kirjasta, jota olen lukenut viimeksi rippikoulussa.

Olen nimittäin syvästi järkyttynyt uuden testamentin uudesta käännöksestä, joka näki päivänvalon lokakuussa. Moni asia on mennyt siinä todella pahasti pieleen.

Otetaanpa esimerkiksi vihkitilaisuuksista tuttu Paavalin kirje korinttilaisille. Tiedättehän, se kohta, jossa sanotaan, että ilman rakkautta olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali.

Uudessa käännöksessä vaski muuttui kaiuksi ja helisevä symbaali pamahtavaksi pelliksi. Kuka kumma ajatteli, että pamahtava pelti voisi sopia helisevän symbaalin tilalle?

No, syylliset ovat selvillä. Yli kaksi vuotta kestäneen käännöstyön taustalta löytyy Suomen Pipliaseura. Käännöksen parissa työskentelivät dosentti Niko Huttunen ja kielentutkija Tuomas Juntunen.

Kääntäjien mukaan uuden testamentin käännös on nyt mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Sitä on yksinkertaistettu nuorille sopivaksi, ja siinä on kuulema käytetty rikkaampaa suomen kieltä.

En voisi olla asiasta enempää eri mieltä.

Uudessa käännöksessä opetuslapset ovat muuttuneet oppilaiksi ja messias loistaa poissaolollaan.

Koulun joulujuhlista muistamani jouluevankeliumi on suoraan sanottuna pilattu. Enää ei toimiteta verollepanoa, vaan kaikki ihmiset ilmoittautuvat veronmaksajiksi. Maria synnyttää Jeesuksen, mutta ei laitakaan häntä seimeen, vaan kaukaloon.

Missä on se rikkaampi kieli?

Pipliaseuran mukaan uuden käännöksen kuvitteellinen mallilukija on pääkaupunkiseudulla asuva sairaanhoito-opiskelija, joka hallitsee huonosti esimerkiksi luonto- ja maataloussanaston.

Pidetäänkö ihmisiä todella näin tyhminä? Olen varma siitä, että kaikki tietävät, mitä opetuslapsi tai seimi tarkoittaa.

Ja vaikka en itsekään tiennyt ennen googlettamista, mikä symbaali on, valitsen sen silti paljon mieluummin kuin pamahtavan pellin.

On kuitenkin onni onnettomuudessa, että tätä surkeaa käännöstä ei paineta lainkaan. Se julkaistaan vain digiversiona, ja vuonna 1992 julkaistu kirkkoraamattu säilyttää asemansa virallisena suomennoksena.

Ja kääntäjille tiedoksi: autuas ei ole sama asia kuin onnellinen.

Kirjoittaja on Keskipohjanmaan toimittaja.