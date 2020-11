Ahkera lukija ja historian harrastaja, Kälviän ja Kokkolan kotiseututyön uranuurtaja – Kotiseutuliitto myönsi ansiomitalin Eero Huhtalalle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt Kotiseututyön ansiomitalin tänä vuonna kahdeksalle henkilölle. Mitalin saivat Eero Huhtala Kokkolasta, Lasse Autio Soinista, Marketta Harju-Autti Rovaniemeltä, Kari Järventausta Valkeakoskelta, Jouni Kauhanen Vaalasta, Irja-Kaisa Lakkala Sodankylästä, Helena Partanen Mikkelistä ja Kalevi Salmi Turusta.

Palkitsemisperusteluissa Huhtalaa kuvaillaan ahkeraksi lukijaksi ja historian harrastajaksi, joka on aina ollut kiinnostunut kotiseutuunsa Kälviään liittyvistä asioista. Kotiseututyön parissa Huhtala on ollut aktiivinen etenkin Kälviän kotiseutuyhdistyksessä, jossa hän on toiminut 1970-luvulta lähtien.

Huhtala on Kokkolan kaupungin historia 5 -teoksen toimituskunnan jäsen, ja hän on myötävaikuttanut useiden Kälviän kotiseutuyhdistyksen julkaisemien teosten syntyyn. Huhtala on lisäksi toiminut Kokkolan seudun opiston Kotiseutukurssin vetäjänä vuodesta 2013.

Kotiseututyön ansiomitali on Kotiseutuliiton korkein tunnustuksen osoitus. Mitaleja jaetaan kerran vuodessa, ja ne luovutetaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalassa tavallisesti elo-syyskuussa.