Lukijan mielipide: Laadukas kunnallinen varhaiskasvatus on kunnan veto- ja pitovoimatekijä

Kokkolan kaupunginvaltuusto käsitteli kuluvalla viikolla talousarviota ja pääpuheenaiheeksi nousi odotetusti tuloverotus. Samalla kuitenkin käsiteltiin myös muita tärkeitä asioita, joista yhtenä haluan nostaa esiin nk. Kokkola-tuen säilyttämisen. Kokkola-tuki on lasten kotihoidon tukeen maksettava kuntalisä, joka toki on tärkeä, mikäli asiaa katsotaan syntyvyyden ja Kokkolan veto- ja pitovoiman näkökulmasta. Kokkolan-tuen säilyttäminen kuitenkin edellyttää, että rahat on löydyttävä jostakin ja nyt tämä jostakin on valitettavasti sivistyslautakunnan budjetti. Vielä valittavampi on kuitenkin alkuperäinen ajatus siitä, että kustannus katettaisiin suoraan varhaiskasvatuksen budjetista.

Vaikka tuki siis lopulta katetaan laajemmalta kentältä kuin vain varhaiskasvatuksesta, asiaa ei ole syytä ohittaa, sillä varhaiskasvatuksesta leikkaaminen on mielestäni haitallista niin lasten, naisten kuin laajemmin perheidenkin näkökulmasta. Ja toki myös kaupungin näkökulmasta.

Miksi näin?

Tässä asiassa ei ole kyse pelkästään budjetin viilauksesta, vaan ideologisista valinnoista sekä lopulta myös tulevaisuudesta. Tällä kotihoidon ja kunnan varhaiskasvatuksen vastakkain asettamisella lyödään kiilaa erilaisten perheiden välille ja asetetaan kotihoito kunnan varhaiskasvatuksen yläpuolelle. Kuitenkin perheitä on monenlaisia ja suotavaa olisi ollut, että olisi etsitty ratkaisu, joka ei vahvista vaan purkaa tätä vastakkainasettelua. Käytännössä tässä myös viedään pohja pois varhaiskasvatukseen juuri saaduilta parannuksilta, joita ovat mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja maksujen kohtuullistaminen.

Itse olen kunnallisen varhaiskasvatuksen vankkumaton kannattaja ja mielestäni laadukas varhaiskasvatus on yksi keskeisiä tekijöitä turvaamassa lasten mahdollisimman tasa-arvioisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia elämässä. Samoin laadukas varhaiskasvatus on tärkeää myös naisten ja työelämän tasa-arvon näkökulmasta. Laadukas ja kohtuuhintainen varhaiskasvatus ylipäätään mahdollistaa vanhempien osallistumisen työelämään – ja yhä edelleen tämä tarkoittaa pääsääntöisesti naisia (vuonna 2019 kotihoidon tuen saajista 7,5 % oli miehiä. Lähde: https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/lastenhoidon-tuet). Työelämään osallistuminen taas mm. turvaa naisen toimeentulon elämän eri vaiheissa. Lisäksi työllisyyden lisääminen on toki kannattavaa kunta- ja valtiontalouden kannaltakin.

Nyt valtuustossa siis haluttiin lisätä lapsiperheiden ja naisten eriarvoisuutta lisäämällä tukea kotihoitoon kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuksella sekä asettaa nämä kaksi asiaa ideologisesti vastakkain. Olisiko tähän ollut löydettävissä ratkaisu, joka antaisi kunnan varhaiskasvatustyölle sille kuuluvan arvostuksen? Esimerkiksi SDP:n esitys Kokkola-tuen lisäämisestä budjettiin määrärahana olisi ollut vastakkainasettelua parempi ratkaisu.

Laadukas, kunnallinen varhaiskasvatus on kunnan veto- ja pitovoimatekijä (sekä lakisääteinen tehtävä), yksi hyvinvointivaltion kulmakivistä ja sijoitus tasa-arvoon ja tulevaisuuteen.

Emilia Teerikangas

(sd), varavaltuutettu