Lämmintä ruokaa ja lähimmäisenrakkautta – Porinatuvalla Kokkolassa käy monenlaista väkeä papista puliukkoon

Porinatupa on Cafe Backstagen eli tuttavallisemmin "bäkkärin" tiloissa järjestettävää, Kokkolan suomalaisen seurakunnan diakonian alla olevaa toimintaa, joka pyörii pääosin vapaaehtoistyöntekijöiden voimin.

– Lämmin ruoka tai kahvi eivät maksa meillä mitään ja siihen pyritään, että ihmiset saavat tulla tänne myös rentoutumaan, sanoo Pentti Latvala, joka on ollut vapaaehtoistyöntekijänä jo yli kymmenen vuoden ajan.

– Ovesta on tullut tuona aikana sisään porukkaa periaatteessa ihan papista puliukkoon ja jokaista pyritään kohtelemaan lähimmäisenä, eikä katsota ketään ylös- tai alaspäin vaan samalta tasolta.

Samanlaista asennetta huokuu myös niin ikään vapaaehtoisena toimiva Marja Lampinen, joka kertoo Porinatuvasta tulleen hänelle jo suorastaan kuin toinen koti.

– Tänne saa kaikki tulla, tämä on tällainen matalan kynnyksen majatalo. Meidän kanssa voi puhua mistä vain ja mielellään kuuntelemme sekä autamme. Emme myöskään yritä tuputtaa mitään, vaikka esimerkiksi Pentin kanssa itse uskossa olemmekin, hän lupaa.

– Meiltä löytyy myös biljardipöytää sekä soittimia, joita saa käyttää, Lampinen lisää.

Porukkaa Porinatuvalla on totisesti riittänyt ihan laidasta laitaan ja kävijöiltä tullut palaute on ollut sataprosenttisen positiivista.

– Kaikista parasta on, kun uusi ihminen tulee kiittämään, että tämä toiminta on tullut hänelle jotenkin tarpeeseen. Se on paras kiitos tästä, emmekä muuta tarvitsekaan, Latvala pohtii.

– Joitakin päiviä sitten esimerkiksi eräs ahdistuneisuudesta ja yksinäisyydestä kärsivä henkilö kertoi, että tämä on oikeastaan ainut paikka, missä hän voi käydä. Siihen me pyrimmekin, että jokainen ihminen olisi tervetullut tänne myös niiden omien murheidensa ja vaikeuksiensakin kanssa.

Lampinen kertoo, että Porinatuvalla on syntynyt kaverisuhteitakin.

– Monesta tullut Facebook-kavereita ja heidän kanssaan me kommunikoimme muutenkin kuin täällä. Useat ovat kiitelleet, että tämä on kuin toinen perhe. Tänne on niin helppo tulla.

Latvala ja Lampinen eivät haluakaan puhua tuvalla käyvistä ihmisistä asiakkaina vaan ennemminkin lähimmäisinä.

– Se asiakas-sana ei oikein kuulu tähän, Latvala sanoo yksiselitteisesti.

Vaikka onkin iloinen asia, että porukka löytää Porinatupaan, on samalla toki myös harmillista, että niin monet ihmiset Kokkolassakin joutuvat kohtaamaan elämässään ongelmia, joista tarve tämän tyyppiselle toiminnalle yleensä syntyy.

– Kyllä näyttää, että noita leipäjonojakin on ja moni elää köyhyysrajalla tänä päivänä. Siksikin monille ovat nämä tiistait ja torstait niin tärkeitä, kun saavat silloin sentään sen lämpimän ruoan, Lampinen miettii.

– Valitettavasti myös huumeiden käyttö on yleistynyt ja sen näkee, että monilla tänne meille tulevilla nuorilla on hätä. Me autamme heitä sitten niin hyvin kuin vain pystymme, hän lisää.

Latvala lisää listaan vielä työttömyyden sekä asunnottomuuden.

– Monet ovat tuskailleet, kun ei ole yöpaikkaakaan ja kyllä se tuska on joskus hirveä. Jos me saadaan se pari tuntia olla täällä heidän kanssaan ja auttaa edes sen ajan, niin sekin on jo jotain, vaikka toivoisin heille vielä paljon parempaa.

Mitä moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, joutuvat jotkut ihmiset viettämään jouluakin yksin – tai ilman paikkaa, mihin mennä. Porinatuvalla ovet ovat kuitenkin avoinna joulukuussakin.

– Järjestämme varmaan sellaisen pienen joulujuhlan, jossa lauletaan vähän joululauluja, syödään jouluruokia ja tarjotaan piparkakkukahvit. Tarkoitus olisi olla auki myös jouluaattona parin tunnin verran, Latvala kertoo.

Lampinen ja Latvala lähettävät terveisensä heille, jotka kokevat mahdollisesti tarvetta tulla käymään Porinatuvalla, mutta syystä tai toisesta vielä epäröivät.

– Voi että, tulkaa tänne vain, me otamme kaikki ilolla ja lämmöllä vastaan. Kun kerran tänne tulee, niin uskon, että tulee toisenkin kerran. Tänne saa tulla juuri sellaisena kuin on, Lampinen vakuuttaa.

Myös Latvala painottaa matalan kynnyksen merkitystä.

– Me olemme yrittäneet kaivaa kynnystä niin matalaksi, että ihmiset voisivat melkein kaatua sisään. Meillä on myös vaitiolovelvollisuus, eli täältä eivät jutut kiertämään lähde.

Porinatupa on avoinna aina tiistai- ja torstai-iltapäivisin kello yhdestä kolmeen ja tarjolla on keskusteluseuran lisäksi seurakuntayhtymän keittiöstä saatua lämmintä ruokaa ja kahvia. Koronaturvallisuus on luonnollisesti otettu "bäkkärillä" huomioon.