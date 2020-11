Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Johtaminen on antoisaa ja erittäin vaikeata – Nuorena iloitsin siitä, kun pomo ei tullut sekoittamaan selviä hommia

Kun joskus onnistuu, se on melkein parasta elämässä.

Johtaminen on ihan oikea ammatti vaikka se tuppaa joskus jäämään sivutuotteeksi asiantuntijatehtävissä. Johtamisesta on paljon myös vanhanaikaisia käsityksiä johtajilla, esimiehillä ja johdettavilla itsellään. Mutta on johtaminen myös kehittynyt.

Nuorena toimittajana oli superhelpottunut saadessani olla viikonloppuvuorossa, jossa päätin kaikesta itse. Kun olin erässä pienessä maakuntalehdessä kesän toimitussihteerinä nautin siitä, kun sain päättää lehden sivumäärän, sijoitella ilmoitukset, suunnitella mille paikalle mikäkin juttu kuului.

Ja pakko myöntää, iloitsin siitä, että kukaan (lue: pomo) ei tullut sekoittamaan selviä hommia. Saattaa olla, että itselläni oli taipumusta asioiden järjestelemiseen eikä siinä tarvittu tehtävän perusteella muodostuneita auktoriteetteja. Ihminen on ylivoimaisesti viisaimmillaan noin 25-vuotiaana. Ei ollut ikinä sellaista oloa, että saisipa tukea hallintokäytävältä.

Nykyään puhutaan myös alaistaidoista. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, millaista työyhteisössä on, miten kantaa oman vastuunsa ja kuinka edistää vaikkapa annettuja tai sovittuja tavoitteita. Työpaikka, työyhteisö ja lopputulos ovat ihmisten ja asioiden summa, joissa jokaisella on rooli ja vastuu. Melkein kaikilla pomoillakin on esimies tai johto, jonka suuntaviivoja täytyy muuttaa todeksi, euroiksi tai vaikka lukijamääriksi tai tilaajatuloiksi kuten toimituksissa.

Minulla itselläni on ollut lähes lukematon joukko pomoja, johtajia, hallituksia, omistajia ja erilaisia esimiehiä riippuen aina siitä, millaista tehtävää olen hoitanut. Perheyrityksessä omistajat olivat työkavereita. Ylellä ylin johto oli niin kaukana, että en edes muista, ketkä siihen aikaan olivat vallassa. Kuvia ei ole tullut kumarrettua, mutta fiksuja ammattilaisia kyllä.

Johto, joka on pitänyt aktiivisesta, jokseenkin omapäisestä, mutta muutosinnokkaasta työntekijästä on luultavasti halunnut työskennellä kanssani. Kunnianhimottomuus olisi meikäläiselle myrkkyä. Pomottava ja kontrolloiva johtaja ei saisi minunkaltaistani ihmistä liikkeelle. Se ei tarkoita sitä, että palautetta tai ääneensanottuja odotuksia ei voi tai saisi olla.

Johtaminen on vaikeata, palkitsevaa, parasta ja voi se olla musertavaakin. Oma työelämä ei riitä siihen, että voisi olla yhtenäkään päivänä täysin tyytyväinen. Kunpa osaisi paremmin näyttää suuntaa, antaa palautetta, olla tiukka ja lempeä, ottaa huomioon ihmisten elämäntilanteet. Kunpa omat työkaverit tietäisivät, miten antoisaa heidän kanssaan on myös takkuiselta vaikuttavina hetkinä.

Keski-Pohjanmaalla on puhuttu johtamisesta moneen otteeseen. Viimeisin tapaus liittyy Keski-Pohjanmaan liittoon. Maakuntaliiton työilmapiiri ja vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen johtamistapa ovat herättäneet kritiikkiä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus puhuu melko selkeätä kieltä. Sen vuoksi ei voi olla ihmettelemättä, miksi maakuntahallitus ja sen puheenjohtaja Timo Pärkkä eivät ole selkeästi puuttuneet asioihin ja selvittäneet, mikä mättää. Sehän olisi ollut maakuntaliiton, Kaiposen ja ennen kaikkea työntekijöiden etu. On niin tavattoman helppo ratkaisu syyttää mediaa asioiden esilletuomisesta sen sijasta, että ongelmista puhutaan avoimesti ja niihin puututaan.

Sen ymmärrän, että kiireessä ja kunnianhimossa joskus roiskuu, kun yritetään saada asioita nopeasti kuntoon. Olen sortunut siihen itsekin. Asiantuntijoiden johtaminen ja asioiden muuttaminen on hirvittävän vaikeata. Sen vuoksi ihmisiä kannattaa kuunnella ja kunnioittaa.

Alle kahdenkymmenen hengen työyhteisössä luulisi saavan lähes minkä tahansa ongelman korjatuksi.

