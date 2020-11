"Kokkolassa on jo nyt nuoria ehdokkaita enemmän, kuin viime vaaleissa": Pohjanmaan Kokoomuksen toiminnanjohtaja Riikka Varila toteaa ehdokashankinnan etenevän mallikkaasti – Jesse Luhtala jatkaa piirin johdossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan Kokoomus valitsi lauantaina Lapuan piirikokouksessa jatkokaudelle yksimielisesti puheenjohtajaksi Jesse Luhtalan Seinäjoelta. Varapuheenjohtajiksi valiittiin Jukka Joensuun (Alajärvi) ja Riitta Pääjärvi-Myllyahon (Vaasa). Piirihallitukseen tuli valituksi Aku Autio (Kurikka), Max Björkskog (Kokkola), Erkki Syväoja (Isojoki), Rami Puro (Soini), Kai Luoma (Vaasa), Liisa Lähdesmäki (Seinäjoki), Taina Huhtala (Kauhava) ja Mari Lampinen-Tuomela (Laihia). Piirin taloudenhoitajaksi valittiin jatkokaudelle Kai Pöntinen (Lapua).

Luhtanen kantoi kokouksen avauspuheenvuorossaan huolta valtion velanotosta.

– Hallitus hukuttaa tulevat sukupolvemme velkaan. Hyvinvoinnin rakentaminen velkarahan varaan tulee iskemään tulevien sukupolvien näpeille. Kuka lopulta kuittaa vaikkapa oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset, Luhtala jyrähtää.

Kokouksessa vieraillut kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto on samoilla linjoilla. Kansanedustaja Risikko puolestaan kantoi huolta kuntien taloudellisesta tilanteesta. Piirikokouksessa puhuneen kauhavalaisen kansanedustajan Janne Sankelon mukaan viime viikkoina puhuttanut kokoomuksen metsäpolitiikan linja on kunnossa.

Pohjanmaan Kokoomuksen toiminnanjohtaja Riikka Varila totesi ehdokashankinnan etenevän mallikkaasti.

– Vaalipiirissä on saatu runsaasti uusia ehdokkaita ja aivan uusiin kuntiin, kuten Luotoon. Nuoret ovat myös aktivoituneet. Esimerkiksi Lapualla, Seinäjoella ja Kokkolassa on jo nyt nuoria ehdokkaita enemmän, kuin viime vaaleissa. Kokonaisuudessaan ehdokashankinta on edennyt aikataulussa, Varila kehuu.