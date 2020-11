Korona vaikeuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa Kaustisella – Kunta toivoo jälleen, että lapset pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan kotihoidossa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen kunta toivoo jälleen, että vanhemmat pitäisivät lapset mahdollisuuksien mukaan kotihoidossa tulevalla viikolla. Kunta lupaa hyvittää käyttämättä jääneet hoitopäivät varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

Vanhemmille ja huoltajille sunnuntaina lähetetty toive johtuu viikonloppuna ilmenneistä koronatartunnoista, joista yksi todettiin Kaustisen kunnan perhepäivähoitajalla perjantaina. Lauantaina tuli ilmi, että Kaustisen keskuskoulun yläluokkien oppilaalla on myös todettu tartunta.

Kaustisen kunnan varhaiskasvatus tiedottaa vanhemmille, että Omenapuun esiopetusyksikössä yhden esioppilaan perheessä on todettu koronatartuntaa. Perhe on karanteenissa ja perheen esioppilaan koronatesti on todettu negatiiviseksi.

Omenapuun esiopetuksen huoltajia on informoitu asiasta ja esikoulun toiminta jatkuu totuttuun tapaan koronaepidemiaan liittyviä hygieniaohjeita noudattaen.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi lauantaina, että Kaustisella koronalle altistuneita kartoitetaan viikonlopun aikana ja heihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Altistuneita kutsutaan tarvittaessa koronavirustestaukseen. Karanteeniin asetetaan noin 80 henkilöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varotoimena Kaustisen sivistystoimi päätti lauantaina, että Keskuskoulun 7.–9.-luokkien oppilaat siirtyvät etäopetukseen 23.–29.11.2020.

Varhaiskasvatukseen koronatilanne vaikuttaa siten, että perhepäivähoitajista kaksi on pois töistä joko koronan tai altistuneen lapsen hoidon takia ja varhaiskasvatuksessa on hoitomitoituksiin liittyvää vajetta. Varhaiskasvatuksesta todetaan, että paras tapa estää Covid-19 -taudin leviäminen on kontaktien välttäminen.

Kotihoitoon jäämisestä pyydetään ilmoittamaan varhaiskasvatusjohtajalle maanantaiaamupäivään mennessä.

Kuukausi sitten Kaustisen varhaiskasvatuksessa jouduttiin edellisen kerran pyytämään huoltajien apua, kun henkilökuntaa oli niin paljon poissa töistä sairauksien takia, että henkilökunnan määrä ei riittänyt takaamaan lain mukaista mitoitusta.

Silloin kaikki koronatestit olivat negatiivisia, mutta henkilökunnan tulee noudattaa ohjeistusta, jossa vähäisissäkään flunssan oireissa ei voi tulla töihin, kertoi Kaustisen kunnan varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja lokakuun 22. päivä.