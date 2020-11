Luoto alueen koronapääkaupunkina – Pohjanmaalla koronatartuntojen määrä lisääntynyt eniten kahdessa viikossa, Kokkolassa vain neljä tartuntaa lisää

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Reilu kahden viikon tarkastelujakso perjantai 6. marraskuuta – sunnuntai 22. marraskuuta osoittaa, että Keskipohjanmaa levikkialueen kunnista koronatilanne on huonontunut eniten Pietarsaaren seudulla sekä Kruunupyyssä.

Kuntakohtaiset tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakarttaan, johon listataan tartunnat kunnittain. Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät karttaan muutamien päivien viiveellä. Alle viiden tapauksen kunnat eivät näy listalla.

Yleisesti ottaen koronatilanne on pysynyt rauhallisimpana Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Vain Oulainen on noussut uutena kuntana koronakartalle.

Nivalassa, Reisjärvellä ja Ylivieskassa tartuntamäärät ovat pysyneet kaksi viikkoa muuttumattomina.

Keski-Pohjanmaalla Kokkolaan on listattu tarkasteluaikana vain neljä uutta tartuntaa. Kaustisen kunnassa tartunnat ovat lähteneet leviämään tällä viikolla ja kunta nousi koronakartalle perjantaina.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen alueeseen kuuluvassa Kruunupyyn kunnassa perhejuhlasta lähtöisin olevasta tartuntaketjusta on lauantaihin 22.11. mennessä todettu 16 tartuntaa.

Soite totesi viime keskiviikkona Kruunupyyn olevan koronavirustilanteen kiihtymisvaiheessa. Tämän vuoksi kuntaan annettiin vahva suositus välttää yli kymmenen aikuisen kokoontumisia. Myös Kruunupyyn sote-yksiköiden vierailurajoituksia jatketaan marraskuun loppuun saakka.

Koko Vaasan sairaanhoitopiirissä koronatilanne on ollut rauhoittumaan päin viikkoja, paitsi Pohjanmaan pohjoisosissa Pietarsaaren seudulla. Taudin ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on 40 ja sairaanhoitopiiri on koronavirustilanteen kiihtymisvaiheessa.

Pietarsaaressa ja Pedersöressä taudin ilmaantuvuusluku on edeltävältä kahdelta viikolta 50–99 (tilanne 17.11.). Uusikaarlepyyn luku sijoittuu välille 100–199 ja Luodossa ilmaantuvuusluku on yli 200. Vaasan sairaanhoitopiiri kertoo ilmaantuvuusluokituksen kunnittain verkkosivuillaan keskiviikkoisin.

