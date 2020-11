Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Omaishoitajan työ on arvokasta ja yhteiskunnan on syytä miettiä, miten työtä tuetaan ja arvostetaan

Omaishoitajan elämä on raskasta ja parhaimmillaan antoisaa. Kun ihminen hoitaa omaa läheistään, ei tunteja lasketa ja ihan varmuudella voi sanoa, että palkka on pieni. Yhteiskunnalle järjestely on edullinen ja kätevä.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii. Omaishoitolain mukaan tukeen kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut ja omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä vapaa, jos sellainen käytännössä järjestyy.

Lain mukaan omaishoitajiksi lasketaan ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Moni ei tiedä sopimuksesta eikä mahdollisesta korvauksesta vaan oman läheisen hoitamista pidetään ihan normaalina osana elämää. Esimerkiksi Kokkolan, Kannuksen ja Kruunupyyn alueella sopimuksellisia omaishoitajia on tuhat, mutta käytännön tasolla heitä on useita tuhansia.

Omaishoitaja huolehtii läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Sopimushoitajista 70 prosenttia on naisia ja omaishoitosopimuksia on noin 47 500.

Tyypillistä on, että vanhan pariskunnan toinen osapuoli hoitaa toista. Mikä on tavallista huolenpitoa, rakkautta ja välittämistä ja missä kohtaa tehdään omaishoitajan työtä? Joskus ero voi olla veteen piirretty viiva, mutta usein varsinkin ulkopuolinen näkee asian täysin selvästi.

Omaishoitajalle kuuluu myös vapaapäiviä, mutta niitä on harvoin eikä niitä ole välttämättä mahdollista pitää. Omaisen laittaminen tilapäiseen hoitopaikkaan ei ole helppo ratkaisu varsinkaan silloin, jos läheinen ei ymmärrä mihin ja miksi on menossa tai että toinen kaipaa lepoa. On nimittäin ihan normaalia haluta välillä vähän omaakin aikaa.

Omahoidosta puhutaan paljon, mutta siitä pitää puhua vielä enemmän. Jos vaihtoehtona on laitoshoito, jokainen voi kuvitella, mikä on hintaero. Inhimillisiä asioita ei voida edes mitata rahassa, vaikka joskus hinnan saakin maksaa nimenomaan omaishoitaja.

Suomessakin on lukemattomia ihmisiä, jotka näännyttävät itsensä hoitotyössä siinä iässä, jolloin ei enää olla muuten palkkatyössä ja ajatuskin tuntuisi mahdottomalta. Hyvinkin iäkkäät ihmiset hoitavat puolisoaan jokaisena viikonpäivänä huolehtien ruuasta, puhtaudesta ja lääkkeistä. Eikä elämä ole pelkästään perustarpeiden hoitamista. Sairaana tai iäkkäänä ihmisarvoiseen elämään kuuluu monenlaisia asioita: ystäviä, ajankulua, kohokohtia ja mahdollisuutta nauttia elämästä.

Moni omaishoitaja tietää sen tunteen, kun lähtee kauppaan tai asioille ja koko sen ajan joutuu jännittämään, miten kotona on pärjätty. Henkinen stressi saattaa olla raskaampaa kuin fyysinen työ. Silti moni valitsee tämän vaihtoehdon hoitaakseen velvollisuutensa ja oman osuutensa.

Omaishoitajaliitto ja sen paikalliset järjestöt auttavat jäsentensä lisäksi kaikkia muitakin tarvitsijoita. Lisäksi tarvitaan suuri määrä vapaaehtoisia. On syytä arvioida, miten omaishoitajia tuetaan ja arvostetaan äärimmäisen kovasta työstä, jonka ansiosta yhteiskunta säästää pitkän pennin. Moni omaishoitaja tekee työtään mielellään, mutta valtakunnallisen omaishoitajien viikon aikana asiaan on syytä kiinnittää huomiota.