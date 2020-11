Kokkolan kaupunginjohtajan johtamistapaan kohdistunut kritiikki tullee käsitellyksi – Edessä on henkilöstölle tehtävä työtyytyväisyyskysely



Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattilan kanssa on käyty kehityskeskusteluja ja johtamistyyliä on viilattu. Toistakymmentä erilaista keskustelua ja kokousta on aiheen ympärillä käyty, tällä erää asia tullee päätökseen. Edessä on henkilöstölle tehtävä työtyytyväisyyskysely