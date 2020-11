Päivän leffapoiminnat: Pari päivää Hella Wuolijokea – sisäkön ja senaattorin veljenpojan rakkaustarina sai näyttävät tulkit

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hella Wuolijoen draama kertoo kohtalon lujittamasta naisesta, mutta ohjaaja T.J. Särkästä ei oikein ollut tässä vaiheessa semmoisesta otuksesta kertomaan. Kankeasti edetään, mutta kartanon sisäkön ja senaattorin veljenpojan rakkaustarina sai Regina Linnanheimosta ja Tauno Palosta näyttävät tulkit. Vanhakantainen melodraama kannattaa nostaa esiin jo siksi, että huomenna esitetään Hella W (2010), elämäkerta kirjailijasta. (Suomi 1939)

TV1 klo 13.10

Ruotsinlaivan keulille on näinä päivinä aika hankala päästä tunnelmoimaan. Parempia aikoja odotellessa voi eläytyä James Cameronin ysärihittiin. Se on samanlainen, arjesta irti puksuttava ylellisyystuote kuin höyrylaiva Titanic itse, mutta kohtalokkaan merimatkan ytimessä hehkuu muukin kuin konehuone. Yläluokkaisen tytön ja köyhän taiteilijapojan rakkaus on Kate Winsletin ja Leonardo DiCaprion jäljiltä tähtiin kirjoitettu. (USA 1997)

Sub klo 21.00

Jos kohdataan Titanicissa jäävuori, niin samoin tehdään Cedric Nicolas-Troyanin fantasiaseikkailussa. Sen nimi on Charlize Theron. Tulkinta pahasta kuningatar Ravennasta on niin hyinen, että se olisi ehdottomasti ansainnut lisää tilaa. Nyt kerrotaan eräänlaista Frozen-elokuvan pakasteversiota, jossa petos hyydyttää myös hyväntahtoisen sisaren Freyan (Emily Blunt) sydämen. Tapahtumat liittyvät elokuvaan Lumikki ja metsästäjä. (USA 2016)

TV5 klo 22.55