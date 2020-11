Tiina Isotaluksen mielipide Keski-Pohjanmaan liiton johtamiskohusta: Henkilöstön hätä on aito

Poliittiset ajojahdit ovat todellinen ilmiö. Olen saanut seurata sellaisia lähietäisyydeltä ja nähnyt millaista - peruuttamatontakin - tuhoa ne voivat saada aikaan. Myös epäpätevät ja osaamattomat johtajat ovat oikea, olemassa oleva asia. Olen itse ollut työyhteisössä, jossa julma esimies vei työkyvyn alaiseltaan ja aiheutti yhteisössä valtavasti kärsimystä.

Siksi ihmettelen keskustelua, jossa ennen asiaan perehtymistä lukitaan kanta vahvasti suuntaan taikka toiseen. Ilman avoimuutta ja asioiden selvittämistä ei todellista tilannetta voi ulkoapäin tietää.

Keskipohjanmaa-lehti nosti esille väitteet vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen johtamistyylistä sekä Kaiposen ja maakuntahallituksen puheenjohtajan Timo Pärkän pitkät vastineet. Sen jälkeen maakuntaliitossa on kuohunut edelleen. Asioita esille nostanut hallituksen jäsen Timonen suljettiin kokoontumisesta ulkopuolelle. Jos maakuntahallitus olisi työyhteisö, yhteisestä tapaamisesta poissulkeminen täyttäisi kiusaamisen tunnusmerkit. Tämän jälkeen osa maakuntahallituksesta lähestyi liiton henkilökuntaa paimenkirjeellä, jossa vaikenemisen linjaa jatkettiin.

Väitteet vt. maakuntajohtajan tyylistä eivät valitettavasti tule minulle yllätyksenä. Olen ennen Kaiposen aikaa ollut Keski-Pohjanmaan liiton työyhteisön jäsen ja tunnen laajasti sekä entisiä että nykyisiä liiton työntekijöitä. Kokemukset, joista liiton työntekijät ovat jo useamman vuoden ajan kertoneet, ovat huolestuttavia. Organisaation sisältä kuuluvat asiat eivät edusta johtamista, jolla olisi paikkansa 2020-luvun asiantuntijaorganisaatiossa. Kun henkilöstökyselyn heikot arviot johtamisesta tulivat julkisuuteen, maakuntajohtaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja kävivät painottamassa henkilöstölle, että heillä ei ole lupaa puhua työyhteisön asioista muille luottamushenkilöille. Tämä koettiin työyhteisössä hyvin ahdistavana ja uhkaavana.

Kertomukset johtamisen tilasta ovat tulleet toisistaan erillisinä, tuntemiltani ja arvostamiltani, ammattitaitoisilta, osaavilta ja Keski-Pohjanmaan maakunnan puolesta työtä tekeviltä ihmisiltä. Heillä ei ole mitään voitettavaa vaan päinvastoin valtavasti hävittävää, kun he ovat yrittäneet nostaa näitä epäkohtia esiin. Kun tarkastelen kokonaisuutta ja henkilöstön johdonmukaisia yhteydenottoja parin vuoden ajalta, minun on pakko myöntää; minä uskon heitä.

On tärkeää huomioida, että kyseessä on pieni, noin 15 henkilön työyhteisö. Työpaikan menettäminen tai uuden työpaikan etsiminen vaatii tämän kaltaisessa asiantuntijatehtävässä usein paikkakunnan muutosta. Tähän on liiton henkilöstöstä päätynytkin parin vuoden aikana häkellyttävän moni. Tässä valossa on todella ymmärrettävää, että kynnys omalla nimellä puhumiseen on korkea. Samalla luottamushenkilöt ovat toiminnallaan osoittaneet, että valmiutta (tai osaamista) puuttua epäkohtiin tai asettaa henkilöstö etusijalle, ei löydy. Altti Seikkulan poismenon jälkeen liiton pieni työyhteisö on joutunut toistuvasti kohtuuttomien tilanteiden eteen ja tukea on tullut vähän.

Ja luottamushenkilöille, jotka ovat ottaneet järkähtämättömän kannan; mikäli löydät itsesi jatkuvasti saman asetelman samalta puolelta poterosta, olet melko varmasti väärässä vähintään puolet ajasta. Vika ei joka kerta löydy johtajasta, aivan samoin kuin johtaja ei aina ole ajojahdin uhri.

On äärimmäisen valitettavaa, että keskustelua joudutaan nyt käymään julkisuudessa. Vastuu ajanmukaisesta reagoinnista on ollut maakuntahallituksella. Selvästi maailma maakuntahallituksen kokoushuoneen sisältä näyttää hyvin erilaiselta ja varmasti on myös asioita, joita ulospäin ei voi viestiä. Maakuntavaltuustolle näistä asioista olisi syytä olla avoin. Ilman kaikkea tietoa mahdollisista toimenpiteistä on mahdotonta tehdä hyvä ja perusteltu päätös.

Vakavat tilanteet ja kovat syytökset vaativat avoimen ja aidon selvitystyön. Meidän on puhuttava johtamisesta tavalla, joka vastaa tämän ajan vaatimuksia. Muuten emme voi rakentaa toimivia organisaatioita, jotka houkuttelevat parasta osaamista, joissa työntekijät voivat hyvin ja jotka ajavat alueemme etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Tiina Isotalus

maakuntavaltuutettu, sd.