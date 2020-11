Lokakuun työllisyyskatsaus Pohjanmaalla: Työttömyys lisääntyi Kokkolassa ja Pietarsaaressa, mutta avoimia työpaikkoja riittää ja yrityksiä perustetaan entiseen malliin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa.

Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 prosentilla.

Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %).

Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 891 (+ 120).

Työttömyys lisääntyi kaikissa seutukunnissa ja kaikissa ammatti- ja ikäryhmissä

Työttömyys kasvoi Vaasan seudulla 2 148 henkilöllä (+ 72 %), Kokkolan seutukunnassa 421 henkilöllä (+ 26 %) ja Pietarsaaren seudulla 632 henkilöllä (+ 68 %). Toiminta-alueen korkein työttömyysaste oli Vaasan seudulla (10,5 %) ja matalin Suupohjan rannikkoseudulla (4,7 %).

Työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa 2 254 alle 30-vuotiaita ja 3 596 yli 50-vuotiaita. Eniten työttömiä oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä (+ 758) sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä (+ 667).

Avoimia työpaikkoja oli lokakuussa 3 585 eli 210 (+ 6 %) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaa TE-toimistoon lokakuun aikana 1 879, mikä on 15 enemmän (+ 0,8 %) kuin vuotta aiemmin. Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi eniten muiden työntekijöiden ammattiryhmässä (+ 67) ja vähentyi eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä (- 82).

– Tällä hetkellä työvoiman tarvetta on erityisesti hoiva-, rakennus-, siivous- ja opetusalalla sekä teollisuudessa, eritoten metalliteollisuudessa. Teollisuudessa on samaan aikaan sekä pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta että ylitarjontaa työvoimasta koronan myötä tapahtuneiden lomautusten seurauksena. Hotelli- ja ravintola-alalla sekä erilaisissa kaupan- ja palvelualan tehtävissä on koronan takia edelleen heikko työllisyystilanne. Myyntiedustus- ja puhelinmyyntitehtäviä on runsaasti tarjolla, kertoo palvelujohtaja Perttu Kellomäki Pohjanmaan TE-toimistosta.

Korona ei ole vaikuttanut uusien yritysten perustamiseen; starttirahaa on tänä vuonna haettu yhtä vilkkaasti kuin viime vuonna, joillakin alueilla jopa viimevuotista enemmän. Starttirahan kysyntä on ollut kova erityisesti syksyn aikana.

– Kevään pahimpana korona aikana jotkut starttirahahakemuksensa vireille laittaneet lykkäsivät yritystoiminnan aloitusta syksyyn. Lähes kaikki heistä aloittivat yritystoiminnan nyt syksyllä, toteaa Kellomäki.

