Kanttorit laulavat yhteiskonsertissa Kälviällä – Markku Hekkala esittää Sibelius-Akatemian laulun A-tutkinto-ohjelmansa



Yleisöllä on nyt mahdollisuus käydä kuuntelemassa, mitä vaaditaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian laulun A-tutkintoon, kun tutkintoa suorittava kanttori Markku Hekkala on ottanut konserttiohjelmistoonsa tutkinto-ohjelmansa. Luvassa on hieno konserttielämys, sillä A-tutkinto on korkein mahdollinen tutkinto, jonka laulaja voi suorittaa.