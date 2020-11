Kokkolan kaupunki laittoi Torikadulla sijaitsevan RTV-talon myyntiin verkkohuutokaupassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan kaupunki on lähtenyt myymään kiinteää omaisuuttaan Huutokaupat.comin kautta. Tällä kertaa kohteena on RTV-talo osoitteessa Torikatu 50.

Kohteen huutoaika päättyy 29.tammikuuta kello 15:00. Lopullisen myyntipäätöksen tekee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen.

Talo on rakennettu vuonna 1932 ja huoneistoala on noin 860 neliötä. Rakennuksessa on kaukolämpö.

Myynti-ilmoituksen mukaan vuotuiset lämmityskulut ovat keskimäärin 9 600 euroa ja sähkökulut keskimäärin 4 850 euroa.

RTV-talon tilat on tällä hetkellä vuokrattu toimistokäyttöön. Kiinteistö on tuottanut kaupungille vuokratuloja noin 50 000 euroa vuodessa.