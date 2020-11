Nivalassa todettiin tiistaina uusi koronavirustartunta – Uusi tartunta on Nivalan neljästoista

Nivalassa on todettu tiistaina 24. marraskuuta uusi koronavirustartunta. Nivalassa on uuden tapauksen jälkeen varmistettu neljätoista koronatartuntaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa, että tartunnan saanut on eristetty ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Kallion mukaan tartunta on peräisin alueen ulkopuolelta.

Ennen tiistaita Kala- ja Pyhäjokilaakson edelliset koronatartunnat varmistettiin sunnuntaina. Tuolloin Oulaisista tuli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle kaksi uutta tartuntaa. Oulaisissa on todettu yhteensä kahdeksan tartuntaa.

Koronakartalla Ylivieska on mukana kymmenellä tartuntatapauksella ja Reisjärvi 12:lla tapauksella. Kartalla julkaistaan koronavirustartuntamäärät paikkakunnilla, joissa on vähintään viisi varmistettua tartuntaa.