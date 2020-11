Lukijan mielipide: Omaishoitajien tukeminen on tärkeää

Tiina Ojutkangas tuo esille 23.11.2020 pääkirjoituksensa viimeisessä kappaleessa omaishoitajien tukemisen ja huomioimisen erityisesti valtakunnallisen omaishoitajien viikon aikana ja vapaaehtoisten tärkeyden. Mielestäni järjestöjen ja vapaaehtoisten tekemä työ tässäkin asiassa on kullanarvoista, koska yhteiskunnan toimet eivät ole riittäviä. Monista kehitysaskeleista huolimatta useat kipeästi kaivatut tukitoimet ovat jääneet ja jäävät korupuheiden tasolle.

Me tavalliset ihmiset emme onneksi tarvitse teoillemme hallituksen päätöstä tai lupaa – vain oman järkemme tai sydämen tekemän päätöksen toimia. Ehdotankin, että siirrymme edes yhdeksi viikoksi sanoista tekoihin. Ehdotan, että annamme omaishoitoviikon aikana omaishoitajille sellaisen tuen ja lahjan, että me, omaishoitoperheen läheiset, sukulaiset ja ystävät lahjoitamme kukin kykymme mukaan, muutaman tunnin (ehkä koko päivän) ja menemme hoidettavan seuraksi. Juttelemaan, lukemaan, pelaamaan, ulkoilemaan ja niin edelleen sen mukaan, mikä on hoidettavan toivomus. Näin hoitaja voisi saada itselleen vapaata tehdäkseen sitä, mitä tuntee tarvitsevansa. Itse olin tavattoman onnellinen, jos joku tällaista oma-aloitteisesti joskus tarjosi. Pyytäminen kun tuntui niin kovin vaikealta, kun jokaisella on omat menonsa.

Olen kuullut omaishoitajista, jotka eivät voi pitää vapaitaan, koska sopivaa hoitopaikkaa ei ole tai hoidettava ei suostu lähtemään kotoa. Ajattelen usein, että voi, kun heidän lapsensa tai sukulaiset ja ystävät tarjoaisivat heille syntymäpäivä-, äitienpäivä-, isänpäivä- tai joululahjaksi tai ihan muuten vain ystävänlahjaksi vapaapäivän tulemalla joskus itse hoitamaan. Siinä tulisi monta kipeästi kaivattua vapaapäivää vuoden aikana lisää. Eikä lahjan antajien tarvitsisi silloin miettiä, mitähän niille vanhemmille, isovanhemmille, tädille, siskolle, ystävälle taas hankkii lahjaksi, kun sillä on kaikkea. Itse olisin vaihtanut monet kukkatervehdykset, suklaarasiat, kynttilät ynnä muut muistamiset, niin ihania ja iloa tuovia kuin ne olivatkin, tarjottuun vapaapäivälahjaan. Olisin itkenyt onnesta sellaisesta lahjasta. Samoin tekisi moni omaishoitaja tälläkin hetkellä. Ellei hoitovastuun ottaminen ole mahdollista, voimme käydä tapaamassa omaishoitajaa, viedä kahvileivonnaiset ja keskittyä rauhassa kerrankin vain häneen. Kysyä, miten sinä voit ja voinko jotenkin auttaa.

Eli kyllä jokainen voi mahdollisuuksiensa mukaan tukea omaishoitajia muuttamalla puheet teoiksi omassa lähi- ja tuttavapiirissään. Omaishoitaja, joka on aamuvuorossa, iltavuorossa ja yövuorossa aina ja jatkuvasti olisi kyllä onnesta soikeana. Jos edes osa meistä voisi muuttaa puheet teoiksi, olisi monta onnellista omaishoitajaa tällä viikolla. Ja voisin lyödä vetoa sen puolesta, että myös lahjan antaja huomaa yllättäen itsekin saaneensa jotakin. Ja ainahan voi toivoa, että jospa se jäisi vielä jollekin meistä jatkuvaksi tavaksi omaishoitoviikon jälkeenkin.