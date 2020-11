Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronakuri on nyt normaalia elämää

Suomen koronatilanne on nyt siinä vaiheessa, että hommasta voidaan vielä selviytyä, jos jokaikinen ottaa asian tosissaan.

Ruotsi on ottanut ja ottaa käyttöön erittäin tiukkoja rajoituksia. Enää ei tarvitse miettiä, olisiko kuitenkin pitänyt tehdä keväällä ja kesällä niin kuin naapurimaassa. Ei olisi pitänyt, sillä Ruotsissa koronatilanne on sangen huono.

Suomalaiset tuppaavat olemaan lainkuuliaista kansaa. Monet meistä tekevät niin kuin käsketään, jos ohjeissa vaikuttaa olevan järkeä tai kysymys on turvallisuudesta. Tällä kertaa ovat ohjeita, jopa ojentamista, olleet antamassa pääministeri Sanna Marin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Marin ja Niinistö molemmat ovat väläyttäneet jopa valmiuslain käyttöönoton mahdollisuutta. Presidentti viittasi mediassa siihenkin, että ajat ovat poikkeuksellisemmat kuin keväällä.

Valmiuslaki on viimeinen ja äärimmäinen keino, ja toivottavasti siihen ei tarvitse mennä. Kuten keväältäkin muistetaan, valmiuslain käyttöönottoon tarvitaan sekä valtioneuvoston että presidentin yhteinen toteamus poikkeusoloista.

Keskipohjanmaan toiminta-alueella ollaan monenlaisissa tilanteissa ja monessa sairaanhoitopiirissä myös. Vaasan sairaanhoitopiirin tilanne tuo vakavan koronatilanteen myös Keski-Pohjanmaan rajalle. Luodon ja Kruunupyyn koronakehitys huolestuttavat.

Koronaepidemia on siirtynyt koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kiihtymisvaiheeseen. Koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja ilmaantuvuusluvut ovat nousussa Pohjois-Pohjanmaalla. Epidemian leviämisen hillitsemiseksi sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön koko joukko epidemian kiihtymisvaiheen suosituksia torstaista lähtien.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Nyt on viimeistenkin otettava käyttöön kasvomaskit ja huolehdittava turvaväleistä. Lähikontaktien vähentäminen on epidemiatilanteessa tärkeää myös terveille ihmisille. Tavanomaisen elämän aika tulee vielä ja marraskuun pimeydessä ihmisten on kerta kaikkiaan jaksettava sinnitellä.

Koronatoimissa ei ole kysymys vain omasta turvallisuudesta vaan lähimmäisistä, vieraista ja koko yhteiskunnankin toimivuudesta. Jonkin sortin itsekuri on ihan normaalia elämää. Sitä voi olla tässä tilanteessa myös koronakuri.