Kokkolan kaupunki alensi tuloveroa tälle ja ensi vuodelle 0,25 %:lla eli 21.50%:iin. Mielestäni mitkään talouden tunnusluvut tai ennusmerkit eivät tällaista ratkaisua puoltaneet. Näistä kahdesta vuodesta koostuu kaupungille liki neljän miljoonan euron menetykset. Kaupungin veronmaksajille tämä tietää muutaman kymmenen euron lovea. Isotuloisille vähän enemmän ja pienituloisille vähemmän. Kaupungin velkaantuva talous ei puoltanut tätä päätöstä.

Toinen ihmettelyn kohde on kaupungin ylimmän johdon suhtautuminen Kokkotyösäätiöön. He antavat sellaisen kuvan, että on olemassa tai tulemassa joku taho, joka hoitaa tämän tärkeän toiminnan paremmin ja edullisemmin. En usko, että tällaista hyväntekijää ilmestyy.

Kokkotyösäätiö ei ole liikeyritys. Nyt annetaan ymmärtää, että ne rahat joita tähän hyvää työtä tekevään toimijaan on sijoitettu ovat olleet hukkaan heitettyä. Kokkotyösäätiö on toiminut pitkäaikaistyöttömien, vaikeasti työllistyvien ja huumenuorten parissa mielestäni hyvin. Tulokset tästä työstä tulevat nimenomaan kaupungin ja omistajien hyväksi pienempinä sakkomaksuina ja säästettyinä laitoslaskuina.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että yhä enemmän tarvitaan taloudellista tukea tälle elämisen alueelle. Tekeepä tätä työtä sitten Kokkotyösäätiö tai jokin toinen organisaatio. Yhä useampi tulee putoamaan yhteiskunnan rattailta ja yhä useampi joutuu ahdinkoon koronan ja muiden yhteiskuntaa vaivaavien syiden takia.

Nimim. Ihmettelevä