Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Konkreettiset koronaohjeet ovat tarpeen

Nyt ovat nimenomaan konkreettiset toimintaohjeet tarpeen ja onneksi viranomaiset reagoivat ohjeiden tarpeeseen. Kansalaisilla on kysymyksiä.

Esimerkiksi Ylivieskan kaupunki julkisti keskiviikkona iltapäivällä toimintasuosituksia kaupunkilaisille. Yksi toimenpide on se, että kaupungintalo suljetaan vierailijoilta loppuvuodeksi. Liikuntatiloissa tehtävät rajoitukset vaikuttavat kansalaisten käytännön elämään. Viranomaissuosituksia noudatetaan myös urheilutapahtumissa. Ylivieskan lista on pitkä.

Kiihtymisvaiheen suosituksia ja ohjeistuksia otetaan käyttöön ja määritellään nyt kaikkialla. Alueellinen koordinaatiotyöryhmä julkisti kiihtymisvaiheen suositukset tiistai-iltana, kun Pohjois-Pohjanmaa siirtyi epidemian kiihtymisvaiheeseen. Vaikka tartuntamäärien kasvu on edelleen suurinta Oulun seudulla, suositukset koskevat koko sairaanhoitopiiriä toisin kuin aikaisemmin.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi pitää hyvänä suositusten laajenemista koko alueelle. Kallioon kuuluvat Alavieska, Sievi, Nivala ja Ylivieska. Peltokorpi muistuttaa aiheellisesti, että monet käyvät töissä Oulussa tai Oulusta tällä alueella.

Sekin on syytä muistaa, että Ylivieskan kaltaiseen kauppapaikkaan tullaan ostoksille kauempaakin ja väkeä on liikkeellä oman kaupungin asukkaita laajemmalta alueelta.

Maskisuosituksen toteutumista on seurattu Keskipohjanmaan alueella. Terveyspalvelujohtaja Peltokorpi tietää, että maskien käyttö on ollut Kallion alueella suhteellisen vähäistä tähän asti toisin kuin Soiten alueella Keski-Pohjanmaalla. Esimerkiksi Kokkolassa on jo useita viikkoja ollut hyvin tyypillistä kaupoissa ja muissa palveluissa, että asiakkaat ja henkilökunta käyttävät maskia. Maskittomuutta julkisilla paikoilla jopa vähän ihmetellään.

Valtioneuvostokin kokoontui keskiviikkoiltana arvioimaan koronatilannetta. Tänään torstaina kuullaan enemmän hallituksen linjauksista ja tuoreeltaan asiasta kerrotaan myös Keskipohjanmaan verkossa ja perjantain lehdessä.