Ilari Tapion kolumni: Vitsit ovat nyt vähissä – sananmukaisesti

Milloin viimeksi joku kysyi, haluatko kuulla hyvän vitsin?

Voi olla, että se tapahtui eilen. Todennäköisempää kuitenkin on, että vitsiä tarjottiin kuultavaksi kauan sitten. Ne ovat näet käyneet vähiin.

Aikana ennen digitaalista vallankumousta työkaverit, naapurin lapset ja varsinkin suustaan paha lankomies kertoivat vitsejä tavan takaa.

Yhdenlaisissa blondi aloitti autokoulun ja toisenlaisissa Pikku-Kalle meni saunaan. Yleistä oli, että suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen sulkeutuivat johonkin tilaan.

Oli isojen poikien tuhmia vitsejä, pienten tyttöjen kilttejä vitsejä ja teekkareiden teekkarivitsejä. Kausiluontoisesti tarjolla oli tankeroministeri Ahti Karjalaisen kaltaisiin julkisuuden henkilöihin liittyneitä vitsejä.

Olennaista oli, että samat jutut kiersivät suusta suuhun. Usein kuulija sai keskeyttää aloitetun vitsin toteamalla, että "mä olen kuullut tuon jo".

Kuten monet muutkin arkielämän viihdykkeet, vitsit ja niiden kierrättäminen ovat siirtyneet suurelta osin verkkoon eli sosiaaliseen mediaan.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteishuumori tarkoittaa nyt etupäässä kuvallisia, sarjakuvamaisia ja usein englanninkielisiä one-linereita. Ne ovat meemejä, joissa esimerkiksi kysytään "Q: Why can't Trump go to the White House anymore? A: Because it's FOR BIDEN."

Mikäpä siinä. Monet meemit ovat oivaltavia ja hauskoja, ja useat vanhat vitsit olivat huonoja. Osaa ei kannattaisi kertoa vihreitten puoluevaltuuskunnan teetauolla.

Sitä paitsi "niin muuttuu mailma, Eskoni", tiesi jo 1860-luvun humoristi Aleksis Kivi. "The times they are a-changin', Esko".

Tässä tapauksessa muutos on ollut nopea kuin elohopea. Lisäksi se on ollut mullistava.

Erilaisten vitsien, kaskujen ja humorististen tarinoiden suullinen kierrättäminen on osa vuosisataista, ellei vuosituhantista kansanperinnettä ja tapakulttuuria. Jatkumo on ylläpitänyt ja kehittänyt kansan verbaalisia taitoja. Se on ollut elävä osa suurta lönnrotilaista saagaa. Sitten se vain hiipui. Parissa vuodessa.

Tätä taustaa vasten meemit ovat yksinkertaisia kertakäyttövitsejä. Ne tuovat mieleen pikaruoan, Twitterin, Whatsappin, klikkiotsikon, sähköpotkulaudan ja 9,90 euron kiinalaisen t-paidan.

Tietenkin vitsejä yhä on. Niitä julkaistaan esimerkiksi Apu-lehdessä.

Verbaalista läppää heittävät muun muassa stand up -koomikot ammatikseen ja erilaisten konttorien David Brentit lämpimikseen. Joskus Fingerporin sanaleikitkin muistuttavat klassisia vitsejä.

Perinteiset kerrottavat kiertovitsit ja niiden kertojat alkavat kuitenkin olla katoavaa kansanperinnettä. Se on vähän surullista.

Haluatteko vielä kuulla (lukea) yhden sellaisen? Ai, ette.