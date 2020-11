Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa työskennellyt kasvatustieteilijä ja filosofi Juha Hakala neuvoo kunnianhimoisia hellittämään – Minna Parikka lopetti, kun into hiipui kenkäyrityksen pyörityksessä

Juha Hakala, 58, on kasvatustieteen professori, filosofi, tietokirjailija ja kouluttaja. Hänellä oli viime kesään asti virka Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, joka on Jyväskylän yliopiston alainen. Hän on kirjoittanut parikymmentä tietokirjaa, joista monet liittyvät työelämään ja luovuuteen.