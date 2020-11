Kalajoella äänitetään urakalla joululauluja nettiin – Ilpo Ikäheimon Selkolaulukirjojen verkkopalvelu tuo musiikin koronasulkujen keskellekin



Kalajoella on käynnissä mittavat joululaulutalkoot, kun musiikkiterapeutti Ilpo Ikäheimon studiotiloissa äänitetään joululauluja uuteen verkkopalveluun. Äänitettävänä on Ikäheimon erityisryhmille kehittämän Selkolaulukirja-sarjan kolmas osa eli joululaulukirja, jota hän on juuri julkaisemassa sekä printtiversiona että verkossa.