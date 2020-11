Ebba suunnittelee opiskelija-asuntoja Isokadulle Pietarsaareen: "Sijainti ei voisi olla parempi"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kiinteistö Oy Ebba ostaa Isokadulla sijaitsevan Simeliuksen talon Pietarsaaren kaupungilta ja suunnittelee kiinteistöön opiskelija-asuntoja.

Kiinteistöön on suunnitteilla 12–15 opiskelija-asuntoa, jotka olisivat kooltaan 18–50 neliötä. Kauppa toteutuu sillä ehdolla, että rakennuslupa myönnetään.

Kiinteistön kivijalka on kärsinyt painumisesta. Kivijalan ja julkisivun vauriot korjataan ensimmäisenä. Koska kiinteistö on ulkopuolelta suojeltu, alkuperäiset ikkunat ja ovet säilytetään ja kunnostetaan. Pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu Anders Höglund Laaja Arkkitehdit Oy:stä.

– Campuksen ammattikorkeakoulujen kannalta ei sijainti voisi olla parempi. Näemme kiinteistössä suuret mahdollisuudet. Kestää kuitenkin aikaansa ennen kuin rakennusprojekti voi alkaa, koska ensin tulee lupaprosessi. Kun kyseessä on vanha rakennus, on suunnittelu haastavampaa, mutta tavoitteena on rakennuslupa vuoden 2021 aikana, sanoo Ebban toimitusjohtaja Åsa Björkman tiedotteessa.

Simeliuksen talo on seissyt Pietarsaaren torin laidalla 185 vuotta. Talo rakennettiin palon jälkeen vuonna 1835.