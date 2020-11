Jedun Ylivieskan-toimipisteessä kymmenen henkilön joukkoaltistuminen – Liittyy Raudaskylän kristillisen opiston tartuntaketjuun

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Koulutuskeskus Jedun Ylivieskan-toimipisteessä on havaittu kymmenen henkilön joukkoaltistuminen koronavirukselle viime viikolla. Tapaus liittyy aiemmin ilmoitettuun Raudaskylän kristillisen opiston tartuntaketjuun.

Altistuneet on kartoitettu. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt altistuneet kotikaranteeniin. Henkilöihin on oltu Kalliosta suoraan yhteydessä.

Yhtään altistukseen liittyvää sairastumista ei toistaiseksi ole tiedossa. Altistuminen ei vaikuta Jedun muuhun toimintaan.