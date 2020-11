Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kunnanhallituksen hyväksymän omistajaohjauksen vastaisesti Selänteen yhtymävaltuustossa äänestänyt Teuvo Nyman (kesk.) on saamassa uudelleen kenkää kunnanvaltuustolta.

Reisjärven kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista pohtimaan Teuvo Nymanin luottamusta. Nyman äänesti Selänteen kuntayhtymän valtuustossa Haapajärven edustajien mukana. Nymanin ja haapajärvisten kanta voitti äänin 9-8 Pyhäjärven ja Reisjärven kahden muun edustajan kannan. Voittaneen esityksen mukaan sekä Haapajärvelle että Reisjärvelle tulee niin sanottu hybridivuodeosasto, jossa yhdistetään akuuttivuodeosaston, arviointiyksikön ja saattohoidon palveluja. Samalla Reisjärvelle esitetään lääkärin ajanvarausvastaanottopalveluja viitenä päivänä viikossa.

Reisjärven valtuuston esitys sisälsi ajanvarausvastaanottoa kolmena päivänä, arviointiyksikön perustamista Reisjärvelle koko Selänteen väestölle sekä samalla tavoin kuin Haapajärven esitys hammashoidon palveluiden säilyttämistä Reisjärvellä.

Nymanin äänestyskäyttäytymisen ongelma on Reisjärven näkökulmasta siinä, että se on kunnanhallituksen näkemyksen mukaan selvästi Reisjärven yleistä kantaa kalliimpi. Reisjärven kunnanhallituksen siteeraaman kuntayhtymän johtajan Tuomas Aikkilan mukaan Nymanin ja Haapajärven esitys on noin 500 000 euroa vuodessa kalliimpi kuin Reisjärven valtuuston hyväksymä tahtotila. Tätä arviota Haapajärvi ja Nyman pitävät pienempänä.

Viime keväänä Reisjärven valtuusto vaihtoi Teuvo Nymanin Selänteen kuntayhtymän hallituksesta pois hänen asettuessaan tuolloin vastustamaan yhdessä Haapajärven kanssa silloista Selänteen rakenneuudistusta. Tämän jälkeen selvitystyö tehtiin uudelleen ja päätökset tehtiin uudelleen marraskuun alussa.

Kun tilapäinen valiokunta perustetaan, se esittänee valtuustolle kaikkien Reisjärven Selänne-valtuuston kolmen jäsenen erottamista ja uudelleen valitsemista. Keväällä vain Nyman vaihtui ja todennäköisesti valiokunta päätyy samanlaiseen ratkaisuun nytkin. Lopullisen päätöksen Selänteen valtuuston reisjärvisestä kokoonpanosta tekee Reisjärven valtuusto suoraan valiokunnan esityksestä.