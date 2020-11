Pelastustoimessa koettu kiusaamista ja ikäsyrjintää, Kokkolan tarkastuslautakunta patisteli pelastusjohtoa kuultavaksi – "Olemme pureutuneet juurisyihin", kertoo pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen



Kokkolan tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että pelastustoimen henkilöstölle tehdyssä työhyvinvointikyselyssä on voimakkaasti noussut esiin epäluottamus toimialan johtoon ja johtamistapaan eikä toimintaa organisaatiossa nähdä avoimena ja läpinäkyvänä. – Tarkastuslautakunnan yhtenä painopistealuueena vuoden 2020 arviointityössä on pelastuslautakunta.