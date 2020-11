Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Sanomalehden tehtävänä on palvella lukijoitaan – Lehti kertoo ongelmista, mutta muutenkin keskipohjalaisesta elämänmenosta

Toimittajan ensisijainen velvollisuus on palvella lukijoitaan. Ei ole muita isäntiä tai emäntiä, joita palvellaan. Tähän asti Journalistin ohjeet on lähes kenen tahansa aika helppo ymmärtää.

Maakuntalehti on ennen kaikkea maakunnan ja sen ihmisten puolustaja. Lehden tehtävä on nostaa alueellisesti tärkeitä asioita – myös epäkohtia – esille, jotta ihmiset voivat luoda oman käsityksensä merkittävistä asioista.

Keskipohjanmaan journalistisena tavoitteena on seurata paikallista päätöksentekoa, herättää keskustelua ja kertoa kiinnostavista ilmiöistä ja tapahtumista. Tavoitteena on kuvata keskipohjalaista elämää ja ihmisiä tasapainoisesti ilon ja vakavien asioiden yhdistelmässä.

Kriittisissä tilanteissa lehden tehtävänä on auttaa ihmisiä selviytymään joko henkisesti tai vaikkapa käytännöllisesti kuten korona-aikoina, jolloin lehti kertoo hyvinkin yksityiskohtaisesti viranomaisten ohjeista. Tänä vuonna Keskipohjanmaa on kirjoittanut satoja juttuja koronapandemian vaiheista neuvoen ihmisiä siinä, mitä saa ja ei saa tehdä, kuinka testeihin mennään ja miten tietoa saa.

Kaikkein tärkeimmissä koronajutuissa lehti on julkaissut juttunsa verkossa maksutta siitä huolimatta, että tilaajatulot ovat merkittävä tulonlähde. Yhteiskuntavastuu kuuluu osana myös siihen median toimintaan, joka ei saa automaattisesti yhteiskunnan tukea.

Keskipohjanmaan tehtävänä on seurata julkista päätöksentekoa ja julkista valtaa sekä pitää huolta siitä, että kuntalaiset tietävät heitä koskevista asioista ja päätöksistä. Julkisten toimijoiden on lainkin perusteella tiedotettava. Yksi julkisuusperiaatteeseen liittyvä elementti on viranomaisen velvollisuus oma-aloitteisesti ja aktiivisesti tiedottaa toiminnastaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on erinomainen esimerkki viranomaistahosta, joka yhtä aikaa keskittyy omaan toimintaansa, tiedottaa avoimesti ja on lisäksi aina saatavilla, kun haastatteluja tarvitaan. Ammattimainen suhtautuminen myös kriittisiin juttuihin vaikuttaa kuuluvan Soiten toimintaan.

Miksi olemme tuoneet julkisuuteen Kokkolan kaupungin tai Keski-Pohjanmaan liiton johtamisongelmia? Saadaksemme niille huomiota ja sitä kautta korjausta. Ne ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, joista yleisöllä on oikeus tietää. Ei ole aivan vähäpätöinen asia, että merkittävää julkista valtaa käyttävässä organisaatiossa on aiemmin esille tulleita ongelmia. Lehden on kerrottava myös siitä, kuinka esille tulleita ongelmia ratkotaan ja miten asioita seurataan sen jälkeen.

Verovarojamme hallinnoivalla toimijalla on monia muita organisaatioita suurempi vastuu toimintansa läpinäkyvyydestä. Siksi esimerkiksi luottamushenkilöiden toiminta näiden tapausten selvittämisessä on täysin julkista tietoa, jota voi myös arvioida.

Keskipohjanmaa on riippumaton maakunnallinen media, joka noudattaa JSN:n linjausten lisäksi omia eettisiä periaatteitaan. Journalismiamme määrittävät Journalistin ohjeet, joita kunnioitamme ja joihin KPK Yhtiöt on sitoutunut. Sen kohta 1 kuuluu näin: ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.”

Julkisen Sanan Neuvosto muistuttaa aiemmin tänä vuonna tekemässään kannanotossa, että Journalistin ohjeisiin sitoutuneissa tiedotusvälineissä kaikki sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein, eikä tätä päätösvaltaa saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2).