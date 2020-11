Lukijan mielipide: Vielä Vestialle ja Soiniolle

Soinion vastine (KP 8.11.) sisältää uskomattomia väitteitä:

1. Soinio: ”Kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmän (jatkossa lyh. KHJ-malli) kohdalla jätetään mainitsematta syy, jonka takia sitä puolustellaan: eli taloudellisen voiton teko kuntalaisten kustannuksella”.

Yrittäjyyteen kuuluu kannattava liiketoiminta. Näin työllistetään ja investoidaan tulevaisuuteen. Kunnat saavat yhteisöverotuottoja ja tuloveroa. Vestiallakin voitonteko on etusijalla, voittoa tehdään vuosittain n. 1,5 milj. €

2.Soinio: ”Jätelaissa KHJ malli on jo tällä hetkellä poikkeus ja tulevan lakimuutoksen myötä se sieltä tulee poistumaan”.

KHJ-malli ei ole poikkeus. Yhdyskuntajätteessä KHJ-malli on 153 kunnassa ja kunnan malli 141 kunnassa. Pakkausjätteessä osuudet ovat 204 vs. 90 kuntaa ja sako- ja umpikaivolietteessä 280 vs. 15 kuntaa.

Soinio virheellisesti toteaa että KHJ-malli tulisi poistumaan lakimuutoksen myötä. Tämä ei pidä paikkaansa. Asia selviää vasta eduskunnan käsittelyssä. Yhtä varmaa on että KHJ- malli pysyy myös tulevassa jätelaissa.

3.Soinio: ”Jätehuoltoyhtiö ei laadi pelisääntöjä asiakkaan tekemän lajittelun ja keräysvälineiden osalta. Tätä julkista päätäntävaltaa pitävät hallussaan jätelautakunnat…. jne”.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tässä Soinio on oikeassa, mutta kunnallinen jäteyhtiö tekee esitykset jätelautakunnalle. Jäteyhtiö kuitenkin hoitaa operatiivisen toiminnan jätelautakunnan hyväksymien ohjeiden puitteissa.

4.Soinio: ”KHJ-mallissa logistinen tehokkuus olisi hyvin kaukana, mutta sehän korjataan hyväkatteisella kiinteistökohtaisella hinnoittelulla, jota asiakkaan on vaikea vertailla”.

Mitä logistiikkaan ja sen tehokkuuteen tulee, on sitäkin tutkittu, eikä kunnan järjestelmässä (jatkossa KJ-malli) mallissa hyötyjä ole kovin vakuuttavasti erityisemmin ollut.

Hintavertailuja on tehty eikä KJ-malli siinä ole kuntalaisten hyödyksi ollut. Sitä vastoin palvelutaso on aina heikompi kunnan järjestämässä joustamattomassa palvelussa.

5.Soinio: ”Olisi mukava saada tietoon selkeät epäkohdat yhtiön toiminnan laillisuudesta, jotta tarvittavat viranomaistutkinnat ja korjaavat toimet voidaan suorittaa”.

Mainitsin niitä kohtia, joissa epäselvyyksiä on. Siitä vaan tutkimaan.

6.Soinio: Tulevan jätelakimuutoksen myötä koko valtakunnassa siirrytään KJ-malliin. Tästä hyötyvät niin kuntalaiset kuin urakoihin osallistuvat kuljetusyrittäjät, järkevän kokoisten ja kannattavien urakkakokonaisuuksien myötä.

KJ-malli ei koskaan ole ollut kuntalaisen etu eikä varsinkaan kuljetusyrittäjäien, puhumattakaan kuntien eduista.

Soinio puhuu ns. ”kannattavista ja järkevän kokoisista urakkakokonaisuuksista”. Tämä väite on aina osoittautunut mitä epäoikeudenmukaisimmaksi.

KJ-mallissa urakat on yleisesti vienyt kansalliset suuryritykset ja ulkomaiset yhtiöt. Kuntien omat pienyrittäjät ovat jääneet urakoitta. Lähipalvelut katoaa ja kuntapäättäjät eivät välitä lainkaan pienyrittäjien toimintaedellytyksien säilyttämisestä.

Kauko Kivilehto