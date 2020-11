Saarikko Vapaavuoren maalittamispuheista: Poikkeuksellisen kova syytös

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on viestittänyt, ettei hän ole tyytyväinen maan hallituksen ja pääkaupunkiseudun yhteistyöhön koronakriisissä.

Syy kannanottoon löytyy kritiikistä, jonka mukaan pääkaupunkiseudun koronatoimet ovat riittämättömiä.

Vapaavuori kirjoitti, että pääkaupunkiseutua on viime vaiheessa jopa maalitettu, kun on vihjattu dramaattisista seurauksista, ellei riittäviä toimia tehdä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko hämmästyi pormestarin kirjoituksesta.

– On mielestäni erittäin kova syytös pormestarilta käyttää maalittaminen -sanaa hallituksen toiminnan yhteydessä. Se on poikkeuksellisen kova syytös. En tunnista, mihin se voisi liittyä. Ehkä tässä on taustalla joidenkin muiden vastuuministereiden välisiä keskusteluja, Saarikko pohti.

Hänen mukaansa Vapaavuorenkin kirjoitus kertoo siitä, että kielenkäyttö on nykyisin politiikassa kovaa.

Saarikko jatkaa, että hän on ollut viime viikkoina useasti yhteydessä Vapaavuoreen.

– Meillä on monia yhteisiä asioita, esimerkiksi kulttuuripolitiikasta, mutta totta kai on keskusteltu myös koronasta. Kuvailen, että keskusteluyhteys on ollut luonteva kaikista vastuualueista. Sanon kuitenkin sen reilusti, että nyt oli aivan viimeinen hetki toimia rajoitusten suhteen kiristävästi pääkaupunkiseudulla.

Hänen mukaansa pari seuraavaa viikkoa osoittaa, miten tartuntatilanteen käy alueella.

Saarikko otti kantaa vielä pääministeri Sanna Marinin (sd.) julkisuuteen vuotaneesta sähköpostin vastausviestistä, jossa Marin kirjoitti olevansa turhautunut siihen, ettei koronatilanteen vakavuutta ole ymmärretty kaikilla alueilla, eikä edes hallituksen sisällä.

– Olen syvästi turhautunut siihen, ettei tilanteen vakavuutta laajasti ymmärretä. Hallituksen sisälläkin on vaikeuksia saada riittäviä toimia läpi eri puolueiden epäröinnistä johtuen, hän tilitti.

Saarikon mukaan kriisin keskellä ei ole varaa siihen, että syytellään toisiaan siitä, miten helppoa tai vaikeata päätösten tekeminen on.

– Myönnän, ettei koronapäätösten tekeminen ole erityisen helppoa. Sen tekee ensinnäkin vaikeaksi se, ettei lainsäädäntö tunnista täysin globaalia pandemiaa ja siihen liittyviä toimia.

Saarikko kuvaa Marinin postia yksittäisen turhautumisen puuskaksi hallitusyhteistyössä.

– Viime kädessä hän on vastuussa siitä, että löydetään yhteinen linja. Käsitykseni on, että sellainen on löytynyt hyvin. On myös annettava tunnustusta alueille niiden koronahoidosta.

Perussuomalaisten linja ravisutti väkeä keskustan puoluevaltuuston etä-kokouksessa sunnuntaina.

Erityisesti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon esiintyminen herätti ihmetystä.

– Halla-aho on toistamiseen antanut ymmärtää, että pienempiä kuntia ei tarvitse tukea, eikä Suomen alueellisen kehityksen eroja tasata. Viimeisimpänä hän sanoi MTV:n ohjelmassa lauantaina, että maaseudulla ihmiset haluavat elää omalla työllään eikä kepulaisilla tukiaisilla, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi.

Keskustaväki onkin sitä mieltä, että Halla-aho on maakuntien ihmisille selityksen velkaa.

– Mitkä ”kepulaiset tukiaiset” Halla-aho lopettaisi? Entä mikä on hänen vastauksensa niille ihmisille, jotka ehkä harkitsevat perussuomalaisten äänestämistä, mutta tulevat Halla-ahon kannanottojen valossa pahasti pettymään, Kurvinen kysyy.

Keskustan puoluevaltuusto valitsi sunnuntaina uuden puoluehallituksen. Jäsenet hyväksyttiin keskustapiirien esitysten mukaan.

Etukäteen eniten huomiota kiinnitti Paavo Väyrysen nimittäminen ruotsinkielisen piirin edustajaksi. Hänen varaedustajakseen valittiin Peter Albäck, jolla on ollut tulehtuneet välit keskustan kanssa jo pitkään.

Puoluehallitus selvittää nyt ruotsinkielisen piirin asemaa, koska Keski-Pohjanmaan piiri on tehnyt aloitteen sen erottamisesta puolueesta.

