Kallion kausi-influenssarokotteet käymässä vähiin – Riskiryhmiä rokotetaan niin kauan kuin rokotteet riittävät

Ylivieskassa, Nivalassa, Alavieskassa ja Sievissä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti maanantaina, että kausi-influenssarokotteet ovat käymässä vähiin, joten Kallio luopuu tehosterokotuksista.

Influenssarokotusten ottaneiden määrä on kasvanut Suomessa odotettua enemmän ja Suomeen tilatut rokotteet ovat loppumassa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella rokotteen ottaneiden määrä kasvoi 30 prosenttia verrattuna syksyyn 2019.

– Rokotukset Kallion kunnissa on jo suurelta osin annettu, mutta 6–23 kuukauden ikäisten ja 7–9-vuotiaiden lasten tehosterokotuksia on vielä antamatta. Koska rokotteita on vähän jäljellä, tehosterokotukset perutaan ja jäljellä olevat rokotteet annetaan THL:n muuttuneiden suositusten mukaisesti vakavalle influenssalle alttiille henkilöille. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset, jotka ovat saaneet pistettävää influenssarokotetta ensimmäisen kerran, saavat nyt poikkeuksellisesti vain yhden annoksen rokotetta, kertoo Kallio tiedotteessaan.

– Riskiryhmiä rokotetaan niin kauan kuin rokotteet riittävät. Lähipiiriin kuuluvista rokote annetaan vain kaikkein alttiimpien henkilöiden lähipiirille. Heitä ovat etenkin alle kuuden kuukauden ikäisten lasten vanhemmat sekä vakavasti sairaiden ja raskaana olevien lähipiiri.