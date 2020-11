Kaupungivaltuutettu Jorrma Kauppilan mielipide Kokkolan kehittämisestä: Kokkolan maaseutualueiden palveluja on pystytty kohtuullisesti säilyttämään, vaikka paine palvelujen keskittämiseksi on massiivinen

Kokkolan kaupungintalouden ja kehittämisen tiimoilla riittänee polemiikkia kiihtyvään tahtiin vaalien lähestyessä. Valtuuston viime kokouksen päätös verojen pitämisestä ennallaan nousee monella tavoin vedenjakajaksi keinoista ja tahtotiloista, miten kaupunkia kehitetään.

Kaupunkitalouden monet haasteet ja isot tulevaisuuden hankkeet vaativat selkeän vision siitä, millä eväillä mennään eteenpäin. Keskustan ryhmän enemmistö ei ole päätynyt veroratkaisuissa siihen yhtäkkiä helpoimmalta näyttävään tiehen: ”Hei mehän nostetaan veroja aina kun siihen on tilaisuus ja mahdollisuus.”

Itse lähden kuntaverotuksessa siitä yksinkertaisesta logiikasta, että kaikkien ihmisten palkka, eläke ja muut tulot ovat nimenomaan ihmisten omia rahoja ja kaupungin ”satraappien” pitää Kokkola-salin kokouksissa vuosittain niistä ottaa aina mahdollisimman pieni osa. Kaupungin toimintojen ja palvelujen uudelleen arvioiminen ja kehittäminen on myös jatkuvaa työtä, eikä sitä voi jättää väliin yhdeksikään vuodeksi saati valtuustokaudeksi.

Tämä saattaa joskus johtaa verotuksen ”jojoiluun”, mutta hyvä niin. Jos veroprosentin laskuun on mahdollisuus, se tehdään heti ja, jos verojen korotus katsotaan välttämättömäksi, sitä viimeiseen asti harkitaan.

Keskustaryhmän työ kuluneella kaudella on ollut mielestäni oikeaan osunutta: Kokkolan maaseutualueiden palveluja on pystytty kohtuullisesti säilyttämään, vaikka paine palvelujen keskittämiseksi on massiivinen.

Kuluvan valtuustokauden iso työ on ollut uuden rakennusjärjestyksen saaminen, kaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen helpottaminen ja täysin höpsön sääntelyn karsiminen tässä yhteydessä. Työn on mielestäni jatkuttava myös tulevalla valtuustokaudella esimerkiksi rantakaava-alueiden kaavojen harkitulla uudistamisella, jossa tavoitteena pitää olla nykyisten rantakaavojen isommat rakennusoikeudet, tietenkään luonto- ja ympäristöarvoja unohtamatta.

Korona-aika on tuonut työn ja asumisen monipaikkaisuuden ilmiöksi, eikä mikään viittaa siihen että tämä trendi kääntyy, vaikka ajat joskus toivon mukaan palaavat uuteen normaaliin. Tässä on valtavasti rantaviivaa omaavalle Kokkolalle luontaisesti isot mahdollisuudet, ja ”taivaanvanhojen” ja kelkasta pudonneiden rantakaavojen ei saa antaa tätä mahdollisuutta torpata.

Kokkola siis tarvitsee enemmän veronmaksajia ja heille enemmän verotettavia tuloja, näin se veroprosenttikin voidaan pitää kurissa ja pitkässä juoksussa saada se alenevaan trendiin. Ihmisten Kokkolaan saaminen ja jääminen vaatii satsaamista isolla visiolla myös koulutukseen, vapaa-aikaa, asumiseen ja kohtuullisten palvelujen säilymiseen maaseutualueilla. Samalla se edellyttää kaupungin talouden jatkuvaa vahtimista ja sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin.

Kokkolan kuuluisa veto- ja pitovoima jää tyhjäksi fraasiksi, jollei siihen poliittinen päätöksenteko kytke selviä strategisia tavoitteita ja niihin myös sitoudu. Keskustan valtuustoryhmä mielestäni on ja on ollut tässä työssä etulinjassa ja jatkaa Kokkolan kehittämistä tolkullisesti ja vastuullisesti.

Jorma Kauppila

kaupunginvaltuutettu, kesk