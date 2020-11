Modernan koronarokotteen tehokkuus 94 prosenttia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lääkeyhtiö Moderna ilmoitti hakevansa EU:n ja Yhdysvaltain lääkintäviranomaisten hätälupaa uudelle covid-19-rokotteelleen heti maanantaina tulosten osoitettua, että rokote tepsii 94 prosentin tehokkuudella koronavirukseen.

Moderna kertoi myös, että rokote vaikutti yhtä hyvin kaiken ikäisiin, eri etnisiin ryhmiin ja molempiin sukupuoliin. Rokote myös esti sataprosenttisesti taudin vakavia muotoja. Koronavirus on surmannut maailmanlaajuisesti jo liki 1,5 miljoonaa ihmistä.

Kyseessä on jo toinen koronarokote, jonka odotetaan saavan hätäluvan Yhdysvalloissa tänä vuonna. Pfizerin ja BioNTechin rokotteen tehokkuus on 95 prosenttia.

Molemmat rokotteet perustuvat ensimmäistä kertaa käyttöön otettuun RNA-teknologiaan.

– Uskomme että meillä on rokote, joka on erittäin tehokas. Meillä on nyt dataa, joka todistaa sen, sanoi Modernan johtava lääketieteilijä Tal Zaks Reutersille.

– Odotamme pelaavamme keskeistä roolia tämän pandemian voittamisessa.

Modernan testeissä oli mukana yli 30 000 vapaaehtoista, joista 196 sairastui koronavirukseen. Heistä 185 oli saanut lumerokotteen ja 11 oikean rokotteen. Vapaaehtoisista vakavasti sairastui covid-19:ään 30 ihmistä, jotka kaikki olivat lumerokoteryhmässä. Rokote siis tehosi sataprosenttisesti vakaviin tapauksiin.

Myös AstraZeneca on ilmoittanut rokotteensa valmistumisesta. Sen tehokkuus on 70 prosenttia. Tehokkuus on 90 prosenttia niille, jotka saivat rokotteen kahteen kertaan. Tämä rokote perustuu perinteisiin menetelmiin.

Kolmella rokotteella on kullakin omat hyvät ja huonot puolensa.

AstraZenecan rokote on halpa, noin runsaat kolme euroa per annos. Pfizerin rokotteen annoshinta on vajaat 17 euroa ja Modernan 28 euroa, laskee BBC.

AstraZenecan rokotetta on myös helpompi kuljettaa, koska sitä ei tarvitse varastoida äärimmäisen alhaisiin lämpötiloihin. Sen teho on kuitenkin alhaisempi kuin kahden muun rokotteen.

Yhdysvaltalainen Pfizer ja sen saksalainen kumppani BioNTech kertoivat 18. marraskuuta, että niiden rokotteen tehokkuus oli 95 prosenttia.

Pfizerin hakemus on noin viikon edellä Modernan hakemusta Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA käsittelee Pfizerin hakemusta 10. joulukuuta. Moderna sanoi, että se pystyy toimittamaan Yhdysvaltoihin noin 20 miljoonaa rokoteannosta vuoden loppuun mennessä.

Alustavat tulokset Venäjällä kehitetystä Sputnik V -rokotteesta antavat 92 prosentin tuloksen tehokkuudesta. Tulokset julkaistiin 11. marraskuuta.

Lääkeyhtiö Johnson & Johnson aikoo kertoa oman rokotteensa tuloksista tämän vuoden aikana.