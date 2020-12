Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hienon kauden jalkapallon Ykkösessä pelannut Pietarsaaren Jaro koki jälleen ison menetyksen. Jo aiemmin uutisoitiin Severi Kähkösen siirtymisestä AC Ouluun, ja maanantaina seura tiedotti Anthony Olusanyan siirrosta Helsingin Jalkapalloklubiin.

– Hienoa, että sain tämän sopimuksen. Odotan jo innolla, että pääsen treenaamaan HJK:ssa. Nähdään ensi kaudella, Anthony Olusanya iloitsee HJK:n tiedotteessa.

Syyskuussa 20 vuotta täyttänyt Jaron oma kasvatti herätti vahvoilla otteillaan Ykkösessä muiden seurojen mielenkiinnon. Olusanyan sopimus päättyi Jaron kanssa tähän kauteen ja nuori hyökkääjä siirtyy Veikkausliigan hallitsevan mestarin paitaan. HJK:n ja Olusanyan sopimus kattaa kaudet 2021–2022 ja siinä on optio myös kaudesta 2023.

– Olusanya on ehdottomasti tulevaisuuden pelaajia. Hän on nopea ja vahva hyökkääjä. Nuorukainen tykkää osallistua pelin eri vaiheisiin ja hän osaa reagoida pelissä tapahtuviin muutoksiin. Viimeisen vuoden aikana Anthony on kehittynyt niin fyysisesti kuin henkisesti, ja se on näkynyt suoraan myös tuloksena kentällä, HJK:n pelaajatarkkailija Henri Määttä sanoo helsinkiläisseuran nettisivulla.

Olusanya debytoi Jaron edustusjoukkueen paidassa kaudella 2018, jolloin syntyi myös uran ensimmäinen maali Ykkösessä. Kaudella 2019 sekä keskushyökkääjänä että laitahyökkääjänä viihtyvä Olusanya laukoi kuusi osumaa.

Päättyneellä kaudella Olusanya kuului Jaron ehdottomiin avainpelaajiin ja koko sarjan vaarallisimpiin hyökkääjiin. Olusanya viimeisteli päättyneellä kaudella 11 osumaa ollen joukkueensa paras maalintekijä. Yhteensä Olusanya edusti Jaroa 60 Ykkösen ottelussa, joissa syntyi 18 maalia ja kuusi maalisyöttöä.