Ylivieskassa on varmistettu THL:n mukaan 27 koronatartuntaa – myös Kalajoella ja Oulaisissa kasvua, koko maassa 550 uutta tartuntaa

Koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan alueella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistain päivityksessä uusia varmistettuja tartuntoja tuli lisää Kalajoelle, Ylivieskaan ja Oulaisiin.

Kala- ja Pyhäjokilaaksossa eniten koronatartuntoja on Ylivieskassa, jossa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina päivitetyn koronakartan mukaan 27 varmistettua koronatapausta.

Lauantaina Sievi nousi uutena paikkakuntana THL:n koronakartalle. Maanantain päivityksessä Sieviin tuli kolme uutta varmistettua koronatartuntaa ja Sievi näkyy nyt THL:n kartalla kahdeksan koronatapauksen paikkakuntana. Kalajoella on myös varmistunut uusi tartunta ja Kalajoen korotapausten määrä on nyt seitsemän. Oulaisissa puolestaan on tiistain tilastoissa yhdeksän tartuntaa.

Lisäksi THL:n koronakartalla ovat mukana Nivala 17:llä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla. Nivalan viimeisin mukana oleva tartunta on maanantailta. Kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi, joten kaikkien koronakuntien tarkka määrä ei ole tiedossa.

Koko maahan tuli tiistain päivityksessä 550 uutta tartuntaa ja Suomessa on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 25 462 tapausta.

Lisää aiheesta: Kalajoella todettu maanantaina seitsemäs koronavirustartunta – liittyy Sievin tartuntaketjuun

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieska rajaa palveluita joulukuun alusta lähtien – Harraste- ja vapaa-ajan toiminta keskeytyvät, lukio siirtyy etäopetukseen, mutta esi- ja peruskoulu jatkavat lähiopetusta

Uudet koronan leviämisvaiheen suositukset astuivat välittömästi voimaan Pohjois-Pohjanmaalla – Katso ohjeet täältä