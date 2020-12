Tiina Ruotsalan kolumni: Maradona katsoo taivaaseen ja Argentiina kuivaa kyyneleitään

Katson Youtubesta laadultaan heikkotasoista videota. Siinä jalkapalloilija lämmittelee ennen matsia, ja kun kentän kovaäänisistä alkaa kaikua Opus-yhtyeen Live is Life, pelaaja alkaa tanssahdella pallonsa kanssa kappaleen tahdissa. Hän ei ole ehtinyt sitoa edes nappulakenkien nauhoja, mutta väliäkös sillä. Videolta välittyy pelaajan taiturimainen pallon käsittely ja lähes lapsenomainen ilo niin yleisön reaktioista kuin varmasti tulevasta pelistä.

En ole harrastanut jalkapalloa, mutta on vaikea kuvitella jotain muuta maailman tähteä, jonka poismeno olisi liikuttanut minua yhtä paljon. Videopätkällä tanssiva jalkapalloilija on tietysti Napolin paidassa pelannut Diego Maradona ja kyseessä on legendaarinen lämmittely Bayern Münchenin vierasottelussa.

Tuossa videossa kiteytyy kaikki se, mikä urheilussa – ihmisen leikissä – on parasta ja säilyttämisen arvoista, riemu ja ilmiömäinen lahjakkuus. Pidetäänhän Maradonaa yhtenä kaikkien aikoja lahjakkaimmista jalkapalloilijoista. Hänen suuruuttaan ei kyennyt tukahduttamaan edes huumeiden ja alkoholin ryydittämä elämä eivätkä yhteydet mafiapomoihin.

Missä olit kun Kennedy kuoli? Missä olit kun John Lennon kuoli? Missä olit kun Lady Diana kuoli? Kaikista on mielessäni muistijälki, mutta ei mitään Maradonan liian varhaiseen kuolemaan verrattuna.

Myönnän lähes kadehtivani argentiinalaisia, jotka rakastamalleen pelaajalle jäähyväisiä jättäessään itkivät kuin lähiomaisen kuolemaa. Ja sellaisena he köyhistä oloista maailman maineeseen taituroineesta jalkapalloilijasta puhuivatkin. On kuin olisin menettänyt isän tai veljen, he nyyhkyttivät ja tekivät ristinmerkin vaeltaessaan arkun ohi. Uutispätkissä on jotain pyhää ja tahratonta.

Maradona sanoi elämäkerrassaan, että jalkapalloa pelatessaan hänen mielensä valtasi ainutkertainen rauha. Tuon täydellisen antautumisen lajille pelin aikana hän välitti yleisöön. Ja yleisö rakasti häntä, tuota skandaalinkäryistä legendaa.

Selaan somea, luen uutisia. Instagramissa maamme suurin päivälehti uutisoi Maradonan kuolemaa, ja kuvassa charmikkaasti harmaantunut mies katsoo kuin taivaaseen. Ei tulisi kuuloonkaan käyttää kuvaa tältä vuodelta, sillä ihmisen elämä ei ole vain tässä ja nyt, vaan kaikki syntymästä kuolemaan. Jumalan käsi, ja samassa ottelussa myös yksi kaikkien aikojen upein 60 metrin soolo vastustajia harhauttaen huipentuu vuosisadan maaliin.

Diego Maradonalle kirjattiin hänen peliurallaan 91 virallista maaottelua, joissa hän taituroi 34 maalia. Hän pelasi neljässä MM-lopputurnauksessa, maaleja yhteensä yhdeksän.

Nuo kaikki ovat lopulta vain lukuja ja numeroita, Maradona on jalkapallokansalle paljon enemmän.

Argentiina kuivaa kyyneleitään. Iltapäivälehden repivät edelleen otsikoita. Mistä saisi vainajasta vielä yhden lihapalan irti?

Maradona on haudattu sukuhautaan häntä vilpittömästi rakastaneiden vanhempiensa viereen.