Mikään ei ole enää kuin ennen, ei ole ollut eikä tule olemaan ovat elämän yleisiä lainalaisuuksia, joihin on sopeuduttu aikain kuluessa ja joudutaan yhä sopeutumaan tahtomattammekin. Ihmiskunta on vain teknisen huiman kehityksen myötä tullut aiempaa tietoisemmaksi tulevaisuudesta, sen suomista edellytyksistä ja ainaisista uhkatekijöistä.

Mutta onko ihmiskunnalla valmiutta kohdata tulevaisuus, joka on käymässä entistä haavoittuvammaksi ja epävakaammaksi paljolti ihmisen oman toiminnan seurauksena - tai juuri siksi - loputtomasta kehitysuskosta huolimatta.

Samalla kun ihmiskunta teknisen kehityksen turvin kamppailee kohti vauraampaan tulevaisuutta luonnon varoja voimallisesti hyödyntäen ja elinympäristöään alati kasvattaen ahtaaksi käyneellä planeetalla, on se johtanut yhä syvenevään ympäristökriisiin ja luonnon köyhtymiseen sekä ihmiskunnan taloudelliseen ja henkiseen eriarvoistumiseen kertyneiden voimavarojen keskittyessä yhä harvempien käsiin.

Ihminen on altistanut luonnon ja koko luomakunnan hallintaansa ja täyttänyt toimillaan maan ja ilmatilan viimeistä rantaa myöten, mutta on viisaudessaan luonnonvoimien edessä alttiimpana luonnon toistuville tuho vaikutuksille kuin koskaan aiemmin ennustettavuudesta ja varautumisesta huolimatta, mikä ilmentää ilmaston kiihtyvää muuttumista ääri-ilmiöitä myöten eri puolin maapalloa.

Mutta mitä tehdä? Maailmanlaajuisen korona pandemian levittäytyessä maasta toiseen ihminen on ymmällään, kun koneet eivät lennä ja rattaat pyöri eikä mikään enää toimi kuin ennen. Myrsky vain pauhaa ja sateet piinaavat. Onko ihmiskunta tullut hulluksi?

Mutta ei auta itku markkinoilla. Totisesti paluuta entiseen kasvun rajat ylittävään tuhlailevaan elämäntapaan ei ole millään muotoa, se tiedostetaan ja myönnetään yleisesti, mutta täyttyvätkö toiveet ja kuinka?

Luonnonvoimat eivät tunnista ilmastosopimuksia eikä hiilinieluja saati luonnon monimuotoisuutta, vaikka vaikeaa se on valtioillekin loputtomista päästövähennysten kiistelyistä ja pitkittämisestä päätellen, ilmastotoimien rahoituksesta puhumattakaan.

Pandemia on antanut hengitys aikaa ja kosolti ajateltavaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta mikä vaikutus pandemialla on pitemmän päälle ja mihin lopulta johtaneekin koronakriisin siivittämänä?

Mutta ovatko ilmastonmuutos ja pandemia edes vertailtavissa? Bisnesmaailma toimii kasvun varassa omin ehdoin pitkälle valtioista riippumatta. Pandemian jälkeen todennäköisesti entistä avoimemmin ja paljolti valtion varassa. Eihän ympäristön runtelussa ole kyse vain päästövähennyksistä. Ilmastonmuutoksen kannalta kulutus tulee olemaan keskeisessä asemassa, jollei pandemia ole päässyt unohtumaan.

Ilmastonmuutoksen ja pandemian aiheuttamien uhkien rinnalla on väistämättä kehittyvien maiden ja koko maailman käsittävä jatkuva väestönkasvu, johon kiteytyvät kaikki maailmanlaajuiset ongelmat ja uhat.

Jo nykyisellään maapallon liikaväestö on ilmastonmuutoksen ohella suurin uhka planeetan tulevaisuudella eikä vain ruuan tuoton kannalta vaan ja ennen kaikkea moninaisten kasvusta aiheutuvien tuhojen seuraus vaikutusten. Ahtaaksi käyneen maapallon kestokyvyllä ja kasvulla on rajansa. Huoli sinisen planeetan tulevaisuudesta on yhteinen.

Kalevi Rahkola