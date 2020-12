Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lääkäripula voi johtua monesta syystä – Kaksikielisillä alueilla kuten Pietarsaaressa rekrytointi on hankalaa

Lääkäripula voi johtua monenlaisista syistä. Isojen kaupunkien ulkopuolella ja maaseudulla lääkäripula on totta eri puolilla Suomea. Kaksikielisillä alueilla asiaan tulee vaikeuskertointa kielen vuoksi.

Pietarsaaressa havahduttiin lääkäripulaan, kun aluehallintovirasto vaati selvitystä suomenkielisten potilaiden pääsystä lääkäriin. Kielipalveluihin liittyvistä puutteista tehtiin ilmoitus ensin eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka siirsi asian aluehallintoviranomaiselle.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ostaa päivystyspalvelut Terveystalolta, joka puolestaan on hankkinut lääkäreitä myös Ruotsista. Homma toimii hyvin muuten, mutta ruotsalaislääkärit eivät pysty palvelemaan suomenkielisiä potilaita elleivät ole suomalaisjuurisia.

Pietarsaaressa kielivaatimuksista on lääkärien vaikean saatavuuden vuoksi jouduttu tinkimään. On palkattu lääkäreitä, jotka puhuvat ainoastaan suomea tai ruotsia, ei molempia. Kaksikielisyys ei ole ihan yksinkertainen juttu, kun kieltä täytyy oikeasti osata.

Pietarsaarta voi pitää myös kansainvälisenä kaupunkina, sillä kahdeksan prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea ja ruotsia. Puhelintulkkaus on yksi ratkaisu hankalissa tilanteissa, sillä kukaan lääkäri ei voi osata kaikkia kieliä.

Aluehallintovirasto antaa lausuntonsa lähiaikoina, ja Pietarsaaressa on pyritty parantamaan suomenkielisiä lääkäripalveluita. Terveydenhoidossa omalla äidinkielellä toimiminen on merkityksellistä. Siihen on oikeus, mutta tärkeitä ja herkkiä asioita hoidettaessa kielellä on väliä silloinkin, kun osaa sitä toistakin kieltä.