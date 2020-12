Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lännen Media tuo valtakunnan asiat lähelle – Maakuntalehti uutisoi ja analysoi oman alueen ja paikallisia asioita

Maakuntalehtien valtakunnallista ja ulkomaan journalismia tekevän Lännen Median toiminta muuttuu alkuvuodesta. Käytännössä Keskipohjanmaan tilaajat saavat edelleen lukea Lännen Median toimituksen tekemää sisältöä. Nyt painospiste on kuitenkin ajankohtaisissa analyyseissä ja uniikissa ajankohtaisjournalismissa.

Päiväkohtainen kotimaan ja ulkomaan uutisointi ostetaan Suomen Tietotoimistolta STT:ltä. Maakuntalehti Keskipohjanmaa puolestaan keskittyy paikalliseen ja maakunnalliseen uutisointiin, taustoittamiseen ja analyyseihin. Hajanaisessa ja sirpaleissa maailmassa oman alueen laajalle uutisoinnille on kysyntää.

Keskipohjanmaa on yksi yhdeksästä Lännen Median yhteenliittymään kuuluvasta lehdestä. Lännen Media perustettiin vuonna 2014 ja sille on edelleen selkeä tarve.

Keskipohjalainen näkökulma Lännen Mediaan on sekin, että LM:n hallituksen puheenjohtaja on kokkolalainen Mikko Kallio, joka on KPK Yhtiöiden medialiiketoiminnan johtaja. Kallio on syystäkin tyytyväinen yhteenliittymän jatkoon. Lännen Median lehdet tavoittavat päivittäin keskimäärin peräti 620 000 suomalaista. Se on melkoinen määrä lukijoita.