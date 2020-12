Ylivieskaan nousi THL:n koronakartalla 28:s koronatartunta – Koko maassa keskiviikkona 420 uutta tartuntaa

Ylivieskan varmistettujen koronatartuntojen määrä nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikon päivityksessä yhdellä.

Ylivieskassa on THL:n keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan 28 koronatapausta.

Viimeisen viikon aikana uusia koronatapauksia on todettu usealla Kala- ja Pyhäjokilaakson paikkakunnalla. Sievi näkyy nyt THL:n kartalla kahdeksan koronatapauksen paikkakuntana, Kalajoen korotapausten määrä on nyt seitsemän ja Oulaisissa on yhdeksän tartuntaa.

Lisäksi THL:n koronakartalla ovat mukana Nivala 17:llä ja Reisjärvi 12:lla tartunnalla. Nivalan viimeisin mukana oleva tartunta on maanantailta. Kartalla julkaistaan tartuntamäärät paikkakunnilla, joissa niitä on vähintään viisi, joten kaikkien koronakuntien tarkka määrä ei ole tiedossa.

Koko maahan tuli keskiviikon päivityksessä 420 uutta tartuntaa ja Suomessa on nyt epidemian alusta saakka laskettuna 25 882 tapausta. Oulussa uusia tartuntoja oli 20 ja Oulun koronatapausten kokonaismäärä on nyt 781.

Tiistaina nousi esiin tieto siitä, että Kalajoella on tapahtunut viikonloppuna joukkoaltistuminen hotelli-ravintola Lokkilinnassa lauantai-iltana 28.11. järjestetyssä Pohjanmaan Ravi ry:n ravigaalassa. Myöhemmin ravikeskus Keskinen ilmoitti, että koronaan sairastunut henkilö on ollut myös perjantai-iltana Ylivieskan ravien katsomossa. Katsomossa olleita henkilöitä pyydetään seuraamaan vointiaan.

