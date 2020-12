Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomalaishiihtäjiä ei nähdä maastohiihdon maailmancupissa joulukuussa, tiedottaa Hiihtoliitto. Maastohiihtomaajoukkueen valmennusjohto on yhdessä lääketieteen asiantuntijoiden kanssa tehnyt päätöksen jättää kilpailematta Sveitsin Davosin ja Saksan Dresdenin maailmancupeissa kiihtyvän koronapandemiatilanteen vuoksi.

Päätöstä valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä valmennusjohdon ja lääkäreiden kanssa. Keskustelut ulottuivat myös muihin pohjoismaihin: näkemyksiä tilanteesta jaettiin Ruotsin ja Norjan valmentajien sekä lääkärien kesken. Norja ilmoitti jo tiistaina jättävänsä joulukuun osakilpailut väliin.

Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtosen mukaan päätöksenteossa punnittiin vahvasti terveydenhuollon ja urheilun näkökulmia sekä matkustamisen vaikutuksia. Lisäksi Rukan maailmancupin käytännöt ja niiden toimivuus antoivat taustatietoa päätöksenteolle.

Järjestäjien rakentama kisakupla ei täysin toiminut.

– Rukalla valitettavasti totesimme, että asenne koronavirusta kohtaan vaihtelee huomattavasti eri ihmisten välillä. Rukan maailmancupin ollessa kauden ensimmäinen iso tapahtuma, järjestäjät rakensivat parhaan tietämyksen mukaisen kisakuplan, mutta osallistujien yhteisen ymmärryksen ja sitoutumisen vaihtelevuudesta johtuen kisakupla ei vaaditulla tavalla toteutunut, sanoo Valtonen liiton tiedotteessa.

Valtonen korostaa Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ja eri maiden välistä yhteistyötä, jotta pandemiatilanteesta huolimatta kansainvälisiä kilpailuja voidaan järjestää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Koronaepidemiatilanne Euroopassa on vaikea ja maajoukkueilla on iso vastuu, jos maiden välillä matkustetaan. Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta urheilijat ja taustahenkilöt eivät saa tartuntaa, eivätkä levitä mahdollista tartuntaa eteenpäin. Haluamme ehdottomasti edistää FIS:n, joukkueiden ja järjestäjien välistä yhteistyötä, jotta kansainvälinen kilpaileminen mahdollistuu mahdollisimman pian, Valtonen sanoo.

Maastohiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasasen mukaan päätös ei ollut helppo, mutta kokonaisuutta tarkastellen on järkevää olla matkustamatta joukkueella, joka maastohiihdossa on väistämättä iso.

– Tässä tilanteessa ei ole järkevää lähteä maailmalle, riskit ovat liian suuret. Haluamme varmistaa valmistautumisen kauden päätavoitteeseen, joka on Oberstdorfin MM-kisat, toteaa Pasanen tiedotteessa.

Suunnitelmia joulukuun harjoitusjaksolle on jo tehty. Lumiolot ovat Suomessa hyvät ja maan sisällä liikkuminen erityisjärjestelyin suhteellisen turvallista.

– Pohjois-Suomessa on hyvät lumiolosuhteet harjoitteluun. Lisäksi muun muassa Rovaniemellä on rakennettu toimiva harjoituskupla urheilijoille. Uskon, että pystymme valmistautumaan kevään kisoja kohti laadukkaasti, vaikka kovat maailmancupin kisat eivät juuri nyt ole ohjelmassa, jatkaa Pasanen.

Maajoukkue sopeutuu kilpailutilanteeseen ja tarvittaessa järjestää omia leiri- ja harjoituskilpailuja kotimaan lumilla. Maajoukkuetason urheilijoiden harjoitteluolosuhteet ja mahdollisuus matkustaa Suomessa on pyritty varmistamaan myös valtionhallinnon tasolta. Maajoukkueelle on myös laadittu tarkat terveysturvallisuusohjeet.

Päätös maastohiihdon maailmancupin jatkosta Suomen joukkueen osalta tehdään myöhemmin. Tour de Ski'n on määrä alkaa 1.1.2021 Sveitsin Val Müstairista.

Suomen mäkihyppymaajoukkue on jo aiemmin tehnyt päätöksen olla kilpailematta tulevana viikonloppuna maailmancupissa Venäjän Nizhny Tagilissa.