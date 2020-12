Keplin Urheilugaala siirtyy kevääseen – Koronatilanne pakotti järjestäjät ennakoimaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Liikunnan hallitus päätti siirtää tammikuun lopulle suunnitellun 13. Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan huhtikuun puoliväliin. Samalla juhlan pitopaikka vaihtuu Snellman-salilta Kokkolasaliin. Gaalan uusi ajankohta on lauantai 17. huhtikuuta ensi vuonna.

Keski-Pohjanmaan Urheilugaalasta on muodostunut vuosittainen alueellisen urheiluyhteisön suuri palkitsemisjuhla, johon on osallistui noin 200 henkilöä. Urheilugaalan tavoitteena on vahvistaa urheilun ja liikunnan kansalaistoiminnan arvostusta ja yhteisöllisyyttä sekä palkita eri kategorioissa liikuntakulttuurin toimijoita. Tilaisuudessa nostetaan esille edellisen vuoden huippuhetkiä sekä vuosikymmeniä kestäneitä merkittäviä uria maakunnallisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä.

Gaalan palkitsemiset valmistellaan vielä loppuvuoden aikana. Kunnilta ja lajeilta pyydetään palkittavien henkilöiden nimiä ja saavutuksia joulukuun puoliväliin mennessä.

– Keplin hallitus ja palkintoraati päättävät tammikuun aikana eri kategorioiden palkittavista urheiluvuoden ollessa vielä kesken. Koronaepidemialla on ollut jonkin verran vaikutuksia urheiluvuoteen, toteaa Keplin aluejohtaja Petri Harsunen tiedotteessa.

– Tilanne tällä hetkellä on koronan takia kokoontumisten osalta haastava. Toivottavasti koronaepidemia laantuu talven ja kevään aikana ja ihmiset uskaltavat lähteä liikkeelle osallistumaan yhteishenkeä kohottaviin tapahtumiin, Harsunen toteaa.