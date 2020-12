Lukijan mielipide: Vestian tuloksen tulisi näkyä hinnanalennuksina jätemaksuissa

Kiitoksia vastauksista Olavi Soiniolle (KP 30.11.20). Haluan vastauksessa olevien puutteiden johdosta palata vielä Vestia Oy -asiaan.

Tavoite, hyvien ja laadukkaiden palvelujen tuottaminen, on selviö ja tässä yhtiö on onnistunut varsin hyvin, josta kaunis kiitos.

Pitäisi olla selvää se, että jos yhtiö monopoliasemasta lakisääteisten tehtävien hoitamisessa kerää taseisiinsa palvelujen ylihinnoittelulla merkittävää varallisuutta ja maksaa keräämistään voitoista välillisinä ALV- ja yhteisöveroina alueelta ulos isot verot vastoin osakassopimuksessa sovittua periaatetta, tämä varallisuus on pois yhtiön toimialueen asukkaiden osto- ja elinvoimasta.

Vastineessa Soinio aktiivisesti, ehkä tarkoituksellisesti unohtaa sen, että yhteisöverojen maksamisen lisäksi yhtiö on maksanut arvonlisäveroa valtion pohjattomaan pussiin palvelutuotannon ylihinnoittelun johdosta n. 3 milj. €. Esimerkiksi yksistään vuosien 2018 ja 2019 ajalta ALV:a yhteensä n. 992 000 €, maksamansa yhteisöveron n. 831 000 €:n lisäksi, eli yhteensä n. 1,823 milj. €.

Yhtiön 2010-luvun alussa tehdyn rohkean päätöksen ja Westenergy Oy:n jäte-energiavoimalan rakentamisen mahdollistaman tuloksen tulisi näkyä hinnanalennuksina Vestia Oy:n asiakkaiden jätemaksuissa, koska päätöksen mahdollisen riskin- ja vastuunkantajina ovat tosiasiassa olleet ja ovat yhtiön asiakkaat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toki Vestia on tehnyt hintoihinsa pieniä hinnanalennuksia. V:ta 2017 palvelujen hinta omakoriasiakkaalle on alentunut n. 5,5 – 6,6 %. Osakassopimuksen tarkoittamalla omakustannushinnalla palveluhintojen alentamisvaraa olisi ollut enemmänkin, eli v:n 2018 ja 2019 osalta, n. 23,5 % ja 16,3 % perityistä jätemaksuista. Tämä huolimatta siitä, että vuoden 2019 henkilöstökulujen kasvu on ollut n. 417 t €:n, eli n. 43,5 % suuruinen (36,7 % / henkilö).

Em. hinnanalennuksilla yhtiö olisi säästynyt ko. vuosina yhteisö- ja ALV -verojen, yhteensä n. 1,823 milj. €:n suuruisesta, pääosin valtiolle menevien verojen maksamiselta ja ”osingonmaksuun” asiakkaille olisi ollut varaa rutkasti toteutunutta enemmän.

Soinion mainitsemien investointien kannalta voittojen kerääminen yhtiön taseisiin ei ole ns. fiksua eikä yhtiön asiakkaiden, eikä edes Vesita Oy:n edun mukaista, sillä investointien rahoittaminen mainitulla tavalla tulee todella kalliiksi.

Mainitulla 6 -7 miljoonan €:n omalla rahalla toteutettavan investoinnin hinnaksi on laskettava lisäksi rahoituskulut, eli voittojen keräämisestä aiheutuneet pääosin valtiolle menneet verot, n. 5 milj. €. Investoinnin kokonaishinnaksi tulee täten yht. n. 12 milj. €.

Jos tuo mainittu 7 milj. €:n investointi rahoitettaisiin 20 v. lainalla, niin tasalyhenteisen lainan korkokulut yhtiön maksamalla korkotasolla olisivat ko. laina-ajalta noin 220 000 €. Nyt yhtiö on jo maksettu veroina investointivaran hankkimiseksi jo n. 5 milj. €:n.

Palvelujen toiminnan kehittäminen vaatii toki tekijänsä, mutta kysyä sopii, että mitä työehtosopimusta yhtiössä sovelletaan. Lisäksi on aihetta henkilöstön itsensä pohtia sitä, miten investoinnit vaikuttavat työpaikkojen määrään yhtiössä.

Yhtiön asiakkaiden osalta keskeistä on, paraneeko palvelutaso investointeja vastaavasti ja miten käy palvelujen hintatason.

Hintatasojen vertailussa unohtuu aina se, että absoluuttisen hinnan lisäksi vertailussa tulisi ottaa huomioon vertailualueiden asukkaiden ansiotaso. Vestian toiminta-alueella se on keskimääräisesti merkittävästi valtakunnan tasoa alempi, joten alemmankin hintatason palvelu saattaa maksajasta tuntua kalliilta vaikka hinta absoluuttisesti olisikin kilpailukykyinen muihin vastaaviin palvelutuottajiin nähden.

Vestian tavoite palveluista sinällään on tosi hyvä, kunhan palvelujen hinnoittelussa ryhdyttäisiin toteuttamaan osakassopimuksessa sovittua omakustannushintatasoa.

Menestystä Vestia Oy:lle palvelutason kehittämisessä ja Soiniolle Rauhaisaa Joulunaikaa ja Parempaa Uutta Vuotta.

Heikki Häyrynen

Nivala