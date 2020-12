Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Happamuustilanne jokivesistöissä on ollut loka-marraskuussa poikkeuksellisen heikko Vaasan eteläpuolelta Kokkolan pohjoispuolelle ulottuvalla alueella. Virtaamat ovat olleet pohjalaisjoissa runsaiden syyssateiden vuoksi olleet vuoden suurimpia. Syksyä edeltänyt kuiva kesä muodosti suotuisat olosuhteet happamien yhdisteiden muodostumiselle.

Syksyn sateet ovat nyt huuhtoneet vesiin runsaasti happamuutta aiheuttavia yhdisteitä, minkä vuoksi lokakuulla alkaneet happamuusongelmat ovat jatkuneet jokivesissä myös marraskuussa. Ely-keskuksen mukaan happamuustilanne on saman tyyppinen kuin viime vuoden lopulla.

– Suurissa joissa tilanne on ollut kuitenkin toistaiseksi hieman parempi ja pH on pysynyt yli arvon 5, poikkeuksena Lapuanjoki, jossa pH oli vain 4,8. Suuressa osaa pieniä tai keskisuuria jokia jokiveden happamuus on ollut välillä 4,5-5,0, pahiten happamissa joissa alle 4,5.n. Tilanne voi jatkua heikkona vielä pitkään, esimerkiksi viime talvena hapan jakso venyi pitkälle tammikuulle, kerrotaan Ely-keskukselta.

Ely-keskus seuraa tilannetta.

Näin voimakas happamuus on vesiluonnolle, esimerkiksi kalastolle, erittäin haitallista. Happamuus lisää olennaisesti haitallisten metallien, kuten alumiinin huuhtoutumista vesistöihin.

Ainakaan toistaiseksi kalakuolemia ei ole kuitenkaan havaittu. Toistuvasti esiintyvä voimakas happamuus ja haitallisten metallien korkeat pitoisuudet rajoittavat voimakkaasti esim. pohjaeläinlajiston ja kalaston monimuotoisuutta. Luontainen veden pH Suomen jokivesistöissä on 6–7, humusvesissä jonkin verran pienempi. Tavoitteellisena happamuuden minimiarvona vuositasolla pidetään pH-arvoa 5,5.

Happamuus on Pohjanmaan jokivesien suurin vesiensuojeluongelma ja merkittävin syy siihen, että alueen jokien eliöstö on vähälajisempaa kuin muualla Suomessa.

Ongelman perussyy on alueen happamassa maaperässä, happamissa sulfaattimaissa, ja näiden tehokkaassa kuivattamisessa. Pahin tilanne syntyy, kun kuivaa kesää seuraa sateinen syksy tai seuraavana vuonna kova kevättulva, joka huuhtoo kuivan kauden aikana muodostuneet happamat yhdisteet ja metallit vesistöihin. Kun rikkiyhdisteet pääsevät kuivan kesän tai kuivatuksen vuoksi hapettumaan, ei asialle ole tehtävissä juuri mitään vaan ne huuhtoutuvat seuraavien sateiden mukana vesistöihin.

