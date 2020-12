Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (Alavieska, Ylivieska, Nivala, Sievi) todettiin eilen keskiviikkona yhteensä kuusi koronavirustartuntaa: kolme Nivalassa, kaksi Ylivieskassa ja yksi Alavieskassa.

Tartunnat liittyvät aiemmin todettuihin tartuntaketjuihin, mutta niihin liittyy kaksi altistustilannetta.

Koronavirukseen sairastunut henkilö on ollut Jedun Ylivieskan yksikössä viime viikon keskiviikkona ja torstaina 25.–26. marraskuuta. Varsinaiset lähikontaktit on kartoitettu, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Nivalan Myllypubissa on vieraillut ainakin yksi koronavirusinfektioon sairastunut henkilö viime viikon perjantaina ja lauantaina 27.–28. marraskuuta kello 22–24 välisenä aikana. Myös Nivalan altistustilanteessa varsinaiset lähikontaktit on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Myllypub kertoi asiasta omilla Facebook-sivuillaan myöhään keskiviikkona.

– Hei kaikki! Saimme tänään peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta ikäväksemme puhelun, että meillä on ollut 27.-28.11 välisenä aikana asiakas, jolla on sittemmin todettu korona. Pyydämme nyt teitä kaikkia asiakkaita, jotka olette silloin asioineet meillä, niin tarkkailemaan oireita ja hakeutumaan mahdollisten oireiden ilmaannuttua koronatesteihin, Myllypubin päivityksessä kerrotaan.

Yritys on suljettuna koko loppuviikon.

– Nyt emme pyydä mitään muuta kuin että jos teillä on oireita, niin pysykää kotona. Näin pidätte meidät ja muut terveenä.

Kallio ohjeistaa Jedun Ylivieskan yksikössä tai Nivalan Myllypubissa kyseisinä aikoina asioineita seuraamaan oloaan ja hakeutumaan herkästi koronavirustestaukseen, mikäli oireita ilmaantuu.

– Vaikka olisit oireeton, suosittelemme, että vältät riskiryhmiin kuuluvien ihmisten luona vierailua ainakin 7.12. saakka, Kallion tiedotteessa vielä kehotetaan.

//Juttua päivitetty kello 9.15: Päivitetty kauttaaltaan Kallion tiedoilla