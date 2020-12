Neljä Osuuspankkia selvittää yhdistymistä – Uusi pankki aloittaisi aikaisintaan vuonna 2022

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Halsua-Ylipään, Perhonjokilaakson, Toholammin ja Ullavan Osuuspankit ovat aloittaneet selvityksen voimien yhdistämiseksi. Tavoitteena on turvata pankkipalveluiden saatavuus ja parantaa pankkien kykyä tarjota asiakkailleen edulliset ja monipuoliset palvelut myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Nyt selvitämme tarkemmin, mitä pankkien yhdistäminen käytännössä tarkoittaisi. Hankkeessa mukana olevilla pankeilla on yhteinen tahtotila vahvistaa alueen elinvoimaa ja omistaja-asiakkaiden palveluita tulevaisuudessa, kertoo OP Halsua-Ylipään hallituksen puheenjohtaja Pasi Patana.

– Pankkien hallitusten alustavissa keskusteluissa on tullut hyvin ilmi, kuinka paljon yksittäisellä pankilla on haasteita sääntelyviidakossa. Jos kaikkea tätä byrokratiaa ei tarvitsisi tehdä neljään kertaan, on selvää, että asiakaspalveluun jäisi enemmän aika aja sehän olisi ennen kaikkea asiakkaiden etu, toteaa OP Perhonjokilaakson hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola.

OP Toholammin hallituksen puheenjohtaja Timo Syrjälä toteaa, että sääntelyn kiristyminen, finanssialan uudenlainen kilpailu sekä asiakkaiden tarpeiden muutos ovat selvitystyön käynnistämisen syynä.

– Omalta osaltaan selvityksen tarvetta lisää myös pankkien toimialueiden väestönkehitys ja elinkeinorakentaan muutokset, sanoo Syrjälä.

Selvitystyö on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen.

– Alustavan aikataulun mukaan selvitystä tehdään tämän talven aikana, kertoo OP Ullavan hallituksen puheenjohtaja Riitta Rahkola.

Asiasta päätettäisiin lopullisesti OP Halsua-Ylipään ja OP Ullavan osuuskunnan kokouksissa. Toholammin ja Perhonjokilaakson Osuuspankeilla asiasta päättäisi edustajiston kokous. Uusi pankki voisi aloittaa aikaisintaan vuoden 2022 alussa.

Yhdistyminen ei vaatisi asiakkailta toimenpiteitä, vaan tilinumerot, kortit ja verkkopalvelut toimisivat kuin tähänkin asti.