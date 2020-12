Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maakunnassa satsataan miljoonia euroja koulutiloihin

Keskipohjanmaan levikkialueella satsataan voimakkaasti koulutukseen. Tämä näkyy valtavana kymmeniä miljoonia euroja nielevänä rakennusurakkana.

Kokkolassa tehdään parhaillaan Ykspihlajaan koulua. Chydeniuksen koulun ja Isonkylän oppilaat nauttivat jo uusista ja viihtyisistä koulutiloista eikä Torkinmäen opinahokaan vanha ole. Lisäksi uutta koulutilaa suunnitellaan koko ajan. Kalajoella ollaan yhä kiitollisin mielin syksyllä aloittaneesta noin tuhannen oppilaan Merenojan yhtenäiskoulusta ja Rautioon suunnitellaan monitoimitaloa ja sen yhteyteen koulutiloja.

Ylivieskassa ja Reisjärvellä koulusatsaukset ovat jo niin mittavat ja isot, että ne luovat kovia paineita kulujen kattamiseen. Suurelta osaltaan Jokirannan yläaste ja Taanilan yhtenäiskoulu nostivat Ylivieskan tuloveroprosentin jo 23:een ensi vuonna. Reisjärvellä taasen muutaman vuoden takainen yläkoulun ja lukion uudisrakennus ja viimeksi valmistunut ala-aste tuovat kovia haasteita kuntatalouteen. Samassa ryhmässä on myös Haapajärvi, jonne ollaan rakentamassa uusi keskustan ala-aste vanhan koulun tilalle. Kouluponnisteluja on muitakin eri puolilla levikkialuetta. Toholammilla tehdään suurta koulua ja Lestijärvellä taas yhtenäiskoulua, joka on kunnan kokoon nähden todellinen voimanäyte.

Valtavista kouluponnisteluista voi vain vetää yhden johtopäätöksen. Vaikka ajat eivät ole olleet helppoja ja vaikka kuntatalous on ollut ahtaalla, kunnat satsaavat nuoriin ja koulutukseen ja sitä kautta tulevaisuuteen. On selvää, että hyvät ja hohdokkaat tilat eivät yksin riitä. Mutta mittavat investoinnit kielivät kuitenkin alueen arvovalinnoista ehkä enemmän kuin arvaammekaan. Vaikka edelleen moni koulutila on huonossa kunnossa ja kaipaa remonttia, ei vanhempia ikäluokkia voi syyttää lasten ja nuorten unohtamisesta. Mittavilla kouluponnisteluilla voisi lähteä samalle viivalle monen muun maakunnan kanssa.

Totta kai mittavat investoinnit herättävät myös huolta. Missä aikataulussa ja millä rahoituspohjalla ne maksetaan pois. Tällöin lohduttaa, että hyvin ja kunnolla perustettu koulurakennus kestää käytössä 50 vuotta ja rungon osalta jopa 100 vuotta kuten Haapajärvellä Ståhlbergin koulun hankesuunnitelmissa mainitaan. Investointia ei siis tarvitse maksaa heti takaisin. Pitkän käyttöiän ehtona on kuitenkin huolellinen rakentaminen ja pitkäjänteinen ja toimiva huolto. Kallista rakennusta pitää varjella kuin haurasta kukkaa kämmenellä.

Koulurakentamisen ohella myös sisältöön kannattaa sijoittaa. Kunnissa onkin koko ajan pyritty pitämään huolta siitä, että opetuksen taso ei heikkene, vaikka esimerkiksi kouluverkkoa supistetaan. Myös lukio-opetus jatkuu edelleen pienissäkin kunnissa, vaikka pedagogisesti toisenlaisiakin ajatuksia voitaisiin esittää. Tällä kaikella pyritään varmistamaan se, että nuoren ei tarvitse muuttaa pois kotipaikkakunnaltaan toisen asteen opiskelun vuoksi. Tätä linjausta ei ole syytäkään muuttaa.