"Pyynti on laitettu toistaiseksi jäihin" – Kalajokilaakson alueella hirvikanta on liian naarasvoittoinen, aikuisia on kaadettu liikaa ja joiltakin alueilta hirvet puuttuvat kokonaan



Hirvikannan alueelliset vaihtelut ovat suuret: jossakin hirviä on, jossakin taas ei. Kalajokilaakson alueella ollaan jo nyt tavoitetasossa, ja kaikkien lupien käyttäminen voisi johtaa siihen, että hirvien määrä laskisi liian alas. Arkistokuva. Clas-Olav Slotte

Kaarlo Kopolan kodin seinällä on tyhjä paikka. Hän toivoo, että vielä joskus siinä komeilisivat upeat hirvensarvet, mutta nyt näyttää siltä, että haaveen toteutuminen on melko epätodennäköistä.