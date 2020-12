Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Justimus juu justiinsa!

★ ★ ★

Justimus esittää: Duo 2. Ohjaus Jesse Jokela, 2020 Yle Areena pe 11.12./TV2 pe 25.12. klo 22.40

Komediaryhmä Justimuksen Duon seikkailut jatkuvat kakkoskaudella. Juho Nummelan esittämä Samu ja Joose Kääriäisen Joona ovat nyt abeja. Käsikirjoittajatrion kolmas jäsen Sami Harmaala cameoi uusissakin sketsijaksoissa velipuoli Markuksena terminaattorivartijan osassa.

Duo oli Ylen suosituinta ohjelmaa ikäluokassa 15-29. Ja hyvin katsottua myös 30-45 –vuotiaissa. Ryhmän yhteispeli ja sarjan tuotantoarvot petraavat kakkoskaudella. Nyt halutaan ottaa haltuun myös se vaikea 46-100 –vuotiaiden yleisölohko. Liian vähän on puhuttu Joose Kääriäisen draamaroolista Elisa Viihde Viaplayn sarjassa Kaikki synnit 2. Amatöörikautensa karistanut koomikko pääsi kokeneiden ja koulutettujen näyttelijäkonkarien rinnalla yllättämään Varjakan poliisilaitoksen nuorempana konstaapelina ensimmäisessä vakavassa osassaan. Justimus-kielellä Kääriäinen ”puhkesi kukkaan”, osoitti todellista näyttelijänlahjakkuutta.

Se on hyvässä käytössä, kun Duo-kaverit lopettelevat lukiovuosiaan. Joona pääsee hienoon koodarikouluun Helsinkiin. Samua uhkaa luokalle jääminen. Miten erottaa erikeepperillä yhteenliimattu taistelupari? Pärjääkö kumpikaan omillaan: eksyykö Joona pääkaupungissa ja räytyykö Samu Mustikkajärvelle?

Varsinaisesti Justimuksen huumorissa on kyse elämänpituisesta ystävyydestä. Ja ystävyyshän sisältyy rakkauden kategoriaan. Pysyykö kenenkään alussa mainitun katsojaryhmän silmäkulma, pelituoli tai sohvakaan kuivana kahdeksannen jakson hyvästijätössä? Se on kaunis oodi suomalaisten miesten kyvylle ilmaista tunt… Tai voisiko tämä olla alkusoitto Justimuksen hajoamiselle? Ehkä bändille on tullut musiikillisia erimielisyyksiä. Kenties Markus on kyllästynyt pistäytymisrooleihin? Ehkä porukka on kateellinen Kaikkien syntien Joonalle tuomalle supertähteydelle? Suuntaako söppeli Samu soolouralle? Todistammeko Justimuksen loppua? Onko vihdoin aika aikuistua poikamaisista kujeista? Taivas varjele!