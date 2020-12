Viiniarvio

Quinta de la Rosa Dourosa 2017, Portugali, 15,49 €

Vielä osui haaviin yksi portugalilainen punaviini, jota ei ole testattu. DouRosa on jo vähän keskihintaa tyyriimpi, joten siltä voidaan odottaa enemmän kuin muilta portugalilaisilta, ja se on aika tiukka tehtävä, koska tuossa maassa laatu on kovaa.

Tuoksu on miellyttävä ja melko runsas. Löytyy musta- ja punaherukkaa, hapankirsikkaa, kypsää puolukkaa ja hyvällä tahdolla jopa tammisuutta. Melko tummahko tuoksu antaa odottaa hapokasta viiniä. Ei mitään suurta ja persoonallista vielä tässä vaiheessa, mutta lupaavaa kuitenkin.

Maku on yleisotteeltaan pehmeä, kohtuullisen täyteläinen ja mukavan runsas. Ylikypsää herukkaa, mustikkaa ja karpaloa. Selkeästi pehmeämpi ja vähemmän parkkihappoinen kuin tuoksun perusteella odottaisi. Toimii tuhdeille possu- tai kanaruuille ja jopa joulukinkulle, jos sillekin on kastiketta. Eli ei ole kuitenkaan niin hyökkäävä kuin aluksi tuoksun perusteella voisi olettaa. Onhan tämä hyvä ja kaikki siitä varmasti pitävät, mutta onko se parempi kuin vitosen halvemmat portugalilaiset? Makuasia, mutta samat pisteet DouRosa minulta saa kuin ne edullisemmatkin.